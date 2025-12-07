Zwrot w Barcelonie. To stało się po dramatycznym apelu gwiazdora. Hitowy transfer kwestią tygodni

Odejście Inigo Martineza było ruchem, którego najprawdopodobniej żaden fan Barcelony nie mógł przewidzieć. Po mistrzowskim sezonie doświadczony defensor opuścił szeregi "Dumy Katalonii", przenosząc się do Arabii Saudyjskiej.

Od tego czasu klub zdecydowanie nie może mówić o dobrej dyspozycji swojej formacji obronnej. Nie raz popełnia ona kosztowne błędy, czego najlepszy przykład otrzymaliśmy podczas hitowego starcia Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną a Chelsea. Wówczas Ronald Araujo, który miał być jednym z głównych filarów defensywy, obejrzał czerwoną kartkę już w 44. minucie, poważnie osłabiając swój zespół.

Chwilę po tym meczu otrzymaliśmy informację, jakoby Urugwajczyk poprosił włodarzy klubu o możliwość zregenerowania swojej kondycji psychicznej, która nie jest w zbyt dobrym stanie. Klub zgodził się, jednocześnie oferując zawodnikowi pełne wsparcie. Niemniej dramatyczny apel Araujo nie mógł obejść się bez konsekwencji.

Barcelona może dokonać ważnego wzmocnienia w defensywie

Z informacji pozyskanych przez dziennikarzy portalu "Marca" wynika, że w związku z niepewnością w defensywie oraz złym stanem kondycji psychicznej Araujo, FC Barcelona może rozważać wzmocnienie na pozycji środkowego obrońcy. Co więcej, mimo pierwotnych zaprzeczeń, do takiego wzmocnienia mogłoby dojść już w zbliżającym się zimowym oknie transferowym.

"Deco jasno dał do zrozumienia w środę, że Barcelona nie będzie dokonywać żadnych transferów w styczniowym oknie transferowym. Zarząd klubu jednak utrzymuje taką możliwość. Jeśli Araujo nie odzyska formy w nadchodzących tygodniach, klub może wykorzystać okno transferowe do pozyskania środkowego obrońcy" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

W ostatnim czasie Hansi Flick musi mocno eksperymentować na pozycji środkowego obrońcy. Całkiem nieźle spełnia się w tej roli Gerard Martin, czy Eric Garcia. W składzie "Dumy Katalonii" znajduje się również Andreas Christensen, choć Duńczyk nie cieszy się dużym zaufaniem niemieckiego szkoleniowca. Te opcje nie są jednak "pewnikiem", dlatego też nie można wykluczyć, że już za kilka tygodni usłyszymy o głośnym transferze w wykonaniu katalońskiego klubu.

