Ter Stegen przesadził, wrze w Barcelonie. Szczęsny nie mógł tego przewidzieć

Aktualny wciąż kapitan "Dumy Katalonii" od dłuższego czasu zmaga się z urazem pleców, który uniemożliwia mu powrót do szczytu formy i odzyskanie regularności. Problem nasilił się do tego stopnia, że ten zrezygnował z udziału w treningach z resztą drużyny. Zamiast tego wolał ćwiczyć indywidualnie na siłowni.

"Emocjonalnie bardzo boli to, że nie mogę wspierać drużyny w tym czasie. Na szczęście rehabilitacja jest możliwa do opanowania, a droga powrotna jest oczywista. Będę Was informował na bieżąco o moim powrocie do zdrowia i szczerze dziękuję Wam wszystkim, drodzy kibice, za to, że zawsze jesteście przy mnie. Nie martwcie się - wrócę!" - brzmiała jego dalsza część.