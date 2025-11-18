"Ścieżka marzeń" i "ścieżka śmierci". To może czekać Polskę w barażach MŚ 2026

Piłkarska reprezentacja Polski zakończyła swoje grupowe zmagania w el. MŚ 2026 na drugim miejscu w grupie G, lądując wyłącznie "za plecami" Holendrów. To zaś oznaczało, że "Orły" wezmą udział w barażach o mundial.

18 listopada wszyscy polscy sympatycy futbolu zerkali przede wszystkim na dwie potyczki kwalifikacyjne - Austrii z Bośnią i Hercegowiną i Szkocji z Danią, bo to od ich wyników zależało, do którego koszyka trafi Polska przy losowaniu barażowych ścieżek. Spełnił się ten gorszy scenariusz i "Biało-Czerwoni" zostali automatycznie przypisani do koszyka numer dwa.

W największym możliwym skrócie (szczegóły dostępne tutaj) - Polacy w półfinale baraży zagrają z jedną z drużyn z koszyka trzeciego (jako gospodarze), a w potencjalnym finale zmierzą się z którąś z ekip z koszyka pierwszego lub czwartego (gospodarza wyłoni losowanie). Jaki rozkład rywali będzie tu teoretycznie najłatwiejszy, a jaki teoretycznie najtrudniejszy?

Baraże MŚ 2026: W "ścieżce marzeń" Polacy zmierzyliby się w finale z jednym z sąsiadów

W "ścieżce marzeń" sprawa dotycząca półfinału jest prosta - na najłatwiejszego, przynajmniej na papierze, rywala, zapowiada się Kosowo, które wygląda tu na outsidera, co oczywiście nie znaczy, że można by takiego rywala lekceważyć. "Dardanowie" w swojej grupie ustąpili pierwszy Szwajcarom o zaledwie trzy pkt, więc pokazali wiele waleczności.

W finale zaś oczywiście najlepiej byłoby trafić na kogoś z koszyka czwartego - być może ze wskazaniem na Macedonię Północną lub Irlandię Północną, relatywnie nisko notowane ekipy rankingu FIFA, choć np. Szwecja wydaje się drużyną kompletnie rozbitą po fatalnych eliminacjach.

Dużo bardziej realistyczna wydaje się jednak wizja, że Polska po ewentualnym triumfie w półfinale spotkałaby się z kimś z pierwszego koszyka. W takim wariancie najbardziej "do przejścia" wydaje się być Ukraina.

"Ścieżka marzeń":

półfinał: Kosowo

finał: którakolwiek drużyna z koszyka czwartego/ Ukraina

Baraże MŚ 2026 i "ścieżka śmierci" dla Polski. Na jej końcu byłby futbolowy gigant

W "ścieżce śmierci" wskazanie najtrudniejszego rywala półfinałowego nie jest oczywiste - natomiast raczej należy się skłonić ku komuś z dwójki Irlandia - Albania. Pierwsza z tych ekip zaliczyła fantastyczną końcówkę zmagań w fazie grupowej, notując trzy zwycięstwa z rzędu i na ostatniej prostej "wyrzucając z siodła" Węgrów. Z drugą mieliśmy zaś pewne problemy w el. Euro 2024...

W finale jako najgorszy scenariusz jawi się oczywiście potyczka z Włochami, którzy - nie licząc dwóch bolesnych porażek z Norwegią - mają za sobą naprawdę udaną fazę grupową. Piłkarze z Italii będą dodatkowo wściekle zabiegać o awans po tym, jak "Squadra Azzurra" była nieobecna na dwóch poprzednich MŚ. Drugą najgorszą opcją wydaje się Turcja.

W "ścieżce śmierci" dochodzi jedna ważna zmienna - ten mecz Polacy po ew. przedarciu się przez półfinał mogliby rozgrywać na wyjeździe, co też dodawałoby wyzwania...

"Ścieżka śmierci":

półfinał: Irlandia/ Albania

finał: Włochy

Kiedy losowanie baraży MŚ 2026?

Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o godz. 13.00 w szwajcarskim Zurychu. Mecze barażowe zostaną rozegrane w końcówce marca. mundial wystartuje dokładnie 11 czerwca przyszłego roku.

