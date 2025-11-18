Skoki narciarskie. PŚ w Lillehammer (HS 140) - treningi i konkurs drużyn mieszanych. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 21 listopada 2025 godz. 13:30Już 21 listopada 2025 r., w norweskim Lillehammer, na skoczni Lysgårdsbakken (HS 140) rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/26. O godz. 13:30 zaplanowany jest start treningów, zaś o 16:00 rozpocznie się pierwsza runda konkursu drużyn mieszanych - zawodów, w których występują skoczkowie i skoczkinie w drużynach. Do Norwegii trener Maciusiak oddelegował następujący skład: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła. Jak poradzą sobie Polacy w pierwszym konkursie sezonu? Zapraszamy na relację na żywo.