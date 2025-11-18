Reprezentacja Polski w piłce nożnej zakończyła fazę grupową eliminacji do mistrzostw świata 2026 na drugim miejscu w klasyfikacji grupy G, ustępując jedynie zespołowi Holandii (z którym jednak, notabene, "Orły" dwukrotnie zdołały zremisować 1:1).

Już jednak po przedostatniej kolejce gier Polacy byli pewni co najmniej swego udziału w barażach o mundial - wszystko dzięki niespodziewanej przegranej Finów w meczu z Maltańczykami. Jedynym pytaniem pozostało to, z którego koszyka "Biało-Czerwoni" byliby losowani przy ustalaniu barażowych ścieżek.

W tej kwestii wszystko stało się jasne po wtorkowych meczach el. MŚ - a konkretnie starciach Austrii z Bośnią i Hercegowiną oraz Szkocji z Danią. Podopieczni Jana Urbana koniec końców znaleźli się w koszyku numer dwa. Warto przyjrzeć się w związku tym dokładnym zasadom rozegrania baraży, ze szczególnym uwzględnieniem naszych kadrowiczów.

Baraże o MŚ 2026. Tak Polacy zawalczą o awans na mundial

W zmaganiach barażowych strefy UEFA weźmie udział łącznie 16 reprezentacji - 12 z drugich miejsc w poszczególnych grupach eliminacyjnych oraz cztery ekipy, które nie zajęły 1. i 2. miejsca w grupie, ale wygrały za to swoje grupy w rozgrywkach Ligi Narodów w sezonie 2024/2025.

Wszystkie kadry zostaną podzielone przed losowaniem na cztery koszyki - rozkład drużyn w pierwszych trzech jest ściśle powiązany z listopadowym notowaniem rankingu FIFA, do koszyka czwartego zaś automatycznie trafili wspomniani triumfatorzy grupowi z LN.

W ramach losowania uczestnicy trafią do jednej z czterech ścieżek barażowych A, B, C lub D i w każdej z nich znajdzie się po jednym zespole z opisywanych wcześniej koszyków. W jednej ścieżce zostaną rozegrane łącznie trzy spotkania - dwa półfinały i jeden finał. Nie ma potyczek rewanżowych.

W półfinałach zespoły z koszyka 1. zmierzą się z drużynami z koszyka 4., z kolei reprezentacje z koszyka 2. zagrają z tymi z koszyka 3. Rozstawione będą tu kadry z koszyków 1. i 2. i to one będą gospodarzami półfinałów - gospodarze finałów zostaną wskazani w drodze losowania.

Podsumowując - Polska jako drużyna z koszyka 2. zmierzy się w półfinale baraży z rywalami z koszyka 3. występując w roli gospodarza. W przypadku awansu do finału oponentami będzie ekipa z koszyka 1. lub 4., a to, kto będzie tu gospodarzem, rozstrzygnie się podczas losowania w Zurychu zaplanowanego na 20 listopada na godz. 13.00. Wtedy też naturalnie będziemy mieć pełen ogląd na ścieżkę "Biało-Czerwonych" do upragnionych MŚ.

W gronie możliwych przeciwników "Biało-Czerwonych" w półfinale jest chociażby Albania, która napsuła nam nieco krwi w el. Euro 2024. W finale na Polaków mogłoby czekać np. starcie z Włochami lub Ukrainą, która notabene swoje mecze domowe w kwalifikacjach rozgrywała w Polsce - w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, oczywiście w związku z trwającą zbrojną agresją Rosji.

Gdyby drogi Polaków i "Żółto-Niebieskich" faktycznie się skrzyżowały, to pewną zagadką byłoby to, gdzie odbyłaby się taka potyczka w momencie, gdyby to Ukraińcy wylosowali bycie gospodarzami. Do takiego scenariusza jednak na razie jeszcze długa droga.

Baraże rozstrzygną się w marcu. Coraz mniej wolnych miejsc dla reprezentacji przed MŚ 2026...

Najbliższy mundial odbędzie się w aż trzech państwach - Kanadzie, Meksyku oraz USA pomiędzy 11 czerwca a 19 lipca przyszłego roku. Weźmie w nich udział 48 państw, a ich pełną pulę poznamy pod koniec marca.

