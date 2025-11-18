Polacy drżeli do samego końca. Będzie trudniej o mundial, oto rozkład koszyków
Sporego stracha napędzili kibicom piłkarze reprezentacji Polski, którzy we poniedziałek do samego końca walczyli o zwycięstwo z dużo niżej notowaną Maltą. O triumfie "Biało-Czerwonych" przesądził dopiero gol Piotra Zielińskiego zdobyty po upływie osiemdziesięciu minut gry. Podopieczni Jana Urbana nie tylko zdobyli dzięki temu trzy punkty do tabeli, ale także utrzymali się w pierwszym koszyku przed losowaniem baraży. Nasza kadra we wtorek wciąż jednak mogła spaść do drugiego. Niestety zrealizował się pesymistyczny scenariusz.
Chyba mało kto spodziewał się tak nerwowej końcówki fazy zasadniczej zmagań o przyszłoroczny mundial. Robert Lewandowski wraz z kolegami zawitał na Maltę jak po swoje. Gospodarze postawili jednak solidny opór. Po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał rezultat remisowy. Niewiele lepiej było po przerwie. Kamień z serca biało-czerwonym kibicom spadł dopiero kilka minut przed rozpoczęciem doliczonego czasu gry. Zza pola karnego uderzył Piotr Zieliński, który został tym samym jednym z bohaterów poniedziałkowego widowiska.
Gdyby nie jego błysk, sytuacja "Orłów" byłaby nie do pozazdroszczenia. Nie mamy tu na myśli tylko i wyłącznie gniewu fanów. Brak pełnej puli spowodowałby także błyskawiczny spadek naszej kadry z pierwszego do drugiego koszyka przed losowaniem par barażowych. Na szczęście podopieczni Jana Urbana stanęli na wysokości zadania, ale i tak do końca drżeli o najbliższą przyszłość, bo nie wszystko zależało od ich poczynań. Było kilka warunków do spełnienia. Wczoraj dla "Biało-Czerwonych" już zagrali Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi bez większych problemów rozprawili się ze Słowakami.
Polacy spadają do drugiego koszyka. Nie będzie łatwiejszej drogi na mundial
We wtorek kibice znad Wisły z kolei trzymali kciuki za Duńczyków oraz Austriaków. Ci pierwsi musieli przynajmniej zremisować ze Szkotami. Drudzy natomiast potrzebowali minimum punktu z Bośniakami. I niestety ze względu na niekorzystne wyniki, gracze Urbana spadli do drugiego koszyka. Oznacza to co prawda niżej notowanego rywala w półfinałach baraży, lecz za to w finale "Biało-Czerwoni" mogą zmierzyć się z lepszym na papierze zespołem.
Podział na koszyki przed losowaniem baraży o mistrzostwa świata:
Koszyk 1: Włochy, Turcja, Dania, Ukraina
Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja
Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
Koszyk 4: Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna