Polacy drżeli do samego końca. Będzie trudniej o mundial, oto rozkład koszyków

Chyba mało kto spodziewał się tak nerwowej końcówki fazy zasadniczej zmagań o przyszłoroczny mundial. Robert Lewandowski wraz z kolegami zawitał na Maltę jak po swoje. Gospodarze postawili jednak solidny opór. Po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał rezultat remisowy. Niewiele lepiej było po przerwie. Kamień z serca biało-czerwonym kibicom spadł dopiero kilka minut przed rozpoczęciem doliczonego czasu gry. Zza pola karnego uderzył Piotr Zieliński, który został tym samym jednym z bohaterów poniedziałkowego widowiska.

Gdyby nie jego błysk, sytuacja "Orłów" byłaby nie do pozazdroszczenia. Nie mamy tu na myśli tylko i wyłącznie gniewu fanów. Brak pełnej puli spowodowałby także błyskawiczny spadek naszej kadry z pierwszego do drugiego koszyka przed losowaniem par barażowych. Na szczęście podopieczni Jana Urbana stanęli na wysokości zadania, ale i tak do końca drżeli o najbliższą przyszłość, bo nie wszystko zależało od ich poczynań. Było kilka warunków do spełnienia. Wczoraj dla "Biało-Czerwonych" już zagrali Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi bez większych problemów rozprawili się ze Słowakami.

Polacy spadają do drugiego koszyka. Nie będzie łatwiejszej drogi na mundial

We wtorek kibice znad Wisły z kolei trzymali kciuki za Duńczyków oraz Austriaków. Ci pierwsi musieli przynajmniej zremisować ze Szkotami. Drudzy natomiast potrzebowali minimum punktu z Bośniakami. I niestety ze względu na niekorzystne wyniki, gracze Urbana spadli do drugiego koszyka. Oznacza to co prawda niżej notowanego rywala w półfinałach baraży, lecz za to w finale "Biało-Czerwoni" mogą zmierzyć się z lepszym na papierze zespołem.

Podział na koszyki przed losowaniem baraży o mistrzostwa świata:

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Dania, Ukraina

Koszyk 2: Polska , Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna

