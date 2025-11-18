Absolutny pogrom, nie było czego zbierać. Belgowie z awansem na MŚ w wielkim stylu

Przed ostatnią kolejką spotkań w grupie J eliminacji mistrzostw świata 2026 w walce o bezpośredni awans na turniej pozostawały trzy ekipy: Belgia, Walia oraz Macedonia Północna.

Belgowie mieli na swym koncie 15 punktów, a pozostałe wymienione ekipy po 13. Jako, że "Czerwone Diabły" miały fantastyczny bilans bramkowy (+15) jedyną realną opcją, by mogli oni stracić pozycję lidera, była porażka z Liechtensteinem. Taki scenariusz - zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami - się nie spełnił, a można nawet powiedzieć, że doszło do jego przeciwieństwa.

El. MŚ 2026. Belgia rozbiła Liechtenstein. Więcej niż pewny awans na mundial

Podopieczni Rudiego Garcii bowiem zmiażdżyli swych przeciwników i zatriumfowali ostatecznie aż . Strzelanie rozpoczęło się już w 3. minucie, kiedy to rezultat otworzył Vanaken. Następnie zaś, w 34. i 41. minucie, dwa kolejne trafienia odnotował Doku.

Do przerwy Belgia prowadziła "tylko" 3:0, więc sytuacja "Niebiesko-Czerwonych" była trudna, ale jeszcze nie całkowicie fatalna. Po zmianie stron gospodarze jednak stale i stale się rozpędzali...

W ciągu zaledwie siedmiu minut - a konkretnie między 52. a 59. minutą - "Les Diables Rouges" zdobyli cztery następne gole, których autorami byli kolejno Mechele, Saelemaekers oraz (dwukrotnie) De Ketelaere. Kolokwialnie rzecz ujmując, w tamtym momencie już nie było czego zbierać.

Co ciekawe Walia w tym samym czasie również bardzo wysoko - 7:1 - pokonała Macedonię Północną, ale to już nie miało specjalnego znaczenia z perspektywy Belgii...

Dobra seria Belgii. To będzie ich czwarty mundial z rzędu

Tym samym Belgowie wybiorą się na swój czwarty mundial z rzędu - ostatni raz, kiedy zabrakło ich na turnieju takiej rangi, miał miejsce w RPA w roku 2010. "Czerwone Diabły" swój największy sukces na MŚ osiągnęły w roku 2018, kiedy to zajęły w Rosji trzecie miejsce.

