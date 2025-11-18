Górnik Zabrze - Wisła Płock w 16. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 21 listopada 2025 godz. 20:30Na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu miejscowy Górnik podejmie Wisłę Płock w jednym z ciekawszych 16. kolejki PKO Ekstraklasy.. Zabrzanie zgromadzili dotychczas 29 punktów i przewodzą w tabeli, natomiast Nafciarze mają 26 „oczek” i zajmują 3. miejsce. Zapowiada nam się mecz z potencjałem - ambitny Górnik u siebie, będący pod presją by potwierdzić aspiracje, kontra walcząca Wisła, która przyjedzie po wynik. Faworytem wydają się zabrzanie, lecz historia pokazuje, że goście nie są bez szans. Jedno jest pewne - emocji nie zabraknie! Zapraszamy na relację na żywo.