O tym odejściu mówiło się od dawna. Barcelona w końcu dopięła swego. Jest oficjalny komunikat

FC Barcelona weszła w nowy sezon z pewnymi problemami kadrowymi, które były kulą u nogi dla prowadzącego ekipę mistrzów Hiszpanii Hansiego Flicka. Najbardziej we znaki dawały się kłopoty z rejestracją zawodników do rozgrywek La Ligi, które z początku uniemożliwiały występy między innymi: Joanowi Garcii, Marcusowi Rashfordowi oraz Wojciechowi Szczęsnemu.

Po długich i mozolnych procesach udało się w końcu pomyślnie zarejestrować wspomnianą wyżej trójkę zawodników, dzięki czemu Flick będzie mógł korzystać z pełni potencjału swojego składu. Teraz w Barcelonie rozpoczął się z kolei proces całkowicie odwrotny, bowiem klub ze stolicy Katalonii stopniowo zaczyna się pozbywać "niechcianych" graczy ze swojego składu. 5 września otrzymaliśmy informację, wedle której kontrakt jednego z zawodników pierwszej drużyny został rozwiązany.

Barcelona potwierdza: Oriol Romeu nie jest już dłużej zawodnikiem "Dumy Katalonii"

Oriol Romeu został pozyskany przez FC Barcelonę w 2023 roku. Nie był to jednak najbardziej udany transfer w historii klubu, o czym świadczy fakt, iż niespełna rok później został on wypożyczony do Girony. W barwach tego zespołu w sezonie 2024/2025 rozegrał łącznie 31 spotkań, jedna ani razu nie był zaangażowany w akcję bramkową drużyny.

Wypożyczenie Romeu zakończyło się wraz z nadejściem lipca 2025 roku. Defensywny pomocnik powrócił do katalońskiego giganta, jednak niemalże od początku wiadomo było, że nie będzie odgrywał żadnej istotnej roli w układance Flicka. Jego nazwisko przejawiało się w mediach dość często, jednak w znaczniej mierze były to dywagacje o rychłym opuszczeniu przez niego FC Barcelony.

Po tygodniach spekulacji wreszcie otrzymaliśmy decyzję ws. Oriola Romeu, a konkretnie rozwiązania kontraktu z wyżej wymienionym zawodnikiem. "FC Barcelona i zawodnik pierwszego składu Oriol Romeu osiągnęli porozumienie w sprawie rozwiązania jego kontraktu z klubem w trakcie trwania okienka transferowego. Barcelona dziękuję Romeu za profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie. Życzymy mu sukcesów w przyszłości" - mogliśmy przeczytać w komunikacie na oficjalnym profilu "Dumy Katalonii".

Oriol Romeu JORIS VERWIJST / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Hansi Flick Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Oriol Romeu DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

