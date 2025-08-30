Cała Barcelona czekała, nadeszły wieści ws. Szczęsnego. To już oficjalnie, La Liga potwierdza

FC Barcelona mimo tego, że już jakiś czas temu zainaugurowała swoje zmagania w Primera Division w sezonie 2025/2026, wciąż nie była w stanie zarejestrować niektórych ze swych zawodników, co bez dwóch zdań mocno mieszało w różnych planach trenera Hansiego Flicka.

Jednym z futbolistów, których dotyczył ten problem, był niestety Wojciech Szczęsny, który jak dotychczas nie miał nawet prawa do zasiadania na ławce rezerwowych "Blaugrany" w potyczkach hiszpańskiej ekstraklasy jako pełnoprawny gracz. Nastąpił tu jednak poważny zwrot akcji.

Wojciech Szczęsny zarejestrowany przez La Ligę. Wielka radość dla FC Barcelona

W sobotni wieczór w rejestrze La Ligi pojawiła się oficjalna informacja o rejestracji "Szczeny" - były reprezentant Polski figuruje już obok m.in. Joana Garcii, dla którego ma być w trakcie bieżącej kampanii zmiennikiem.

Tym samym dobiegła tu do końca swoista saga, a sam Szczęsny może znaleźć się w kadrze meczowej "Barcy" na najbliższe spotkanie wespół m.in. ze swym serdecznym przyjacielem, Robertem Lewandowskim.

FC Barcelona szykuje się na mecz z Rayo. Szczęsny jest już w pełni do dyspozycji Flicka

"Duma Katalonii" kolejny mecz rozegra 31 sierpnia o godz. 21.30, a jej przeciwnikiem - na wyjeździe - będzie ekipa Rayo Vallecano. Flick postawi praktycznie na pewno przy ustalaniu wyjściowej jedenastki na Garcię, niemniej sama obecność "Teka" w odwodzie jest w oczywisty sposób uspokajająca dla wszystkich w obozie "Barcy".

FCB ma po dwóch pierwszych meczach w Primera Division komplet punktów, tak więc "Lewy", "Szczena" i ich kompanii niewątpliwie chcieliby tu pójść za ciosem. Po starciu z Rayo Barcelona po raz kolejny zawalczy o "oczka" z Valencią dopiero 14 września, po przerwie reprezentacyjnej.

