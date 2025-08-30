Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cała Barcelona czekała, nadeszły wieści ws. Szczęsnego. To już oficjalnie, La Liga potwierdza

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Wieczorem 30 sierpnia nadeszła informacja, na którą czekali wszyscy fani FC Barcelona - Wojciech Szczęsny został oficjalnie zarejestrowany do gry przez La Ligę. Nazwisko Polaka widnieje już w stosownej bazie rozgrywek, a to oznacza, że kończy się wielka biurokratyczna saga. "Szczena" będzie mógł znaleźć się w kadrze meczowej na najbliższe starcie z Rayo Vallecano.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

FC Barcelona mimo tego, że już jakiś czas temu zainaugurowała swoje zmagania w Primera Division w sezonie 2025/2026, wciąż nie była w stanie zarejestrować niektórych ze swych zawodników, co bez dwóch zdań mocno mieszało w różnych planach trenera Hansiego Flicka.

Jednym z futbolistów, których dotyczył ten problem, był niestety Wojciech Szczęsny, który jak dotychczas nie miał nawet prawa do zasiadania na ławce rezerwowych "Blaugrany" w potyczkach hiszpańskiej ekstraklasy jako pełnoprawny gracz. Nastąpił tu jednak poważny zwrot akcji.

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Wojciech Szczęsny zarejestrowany przez La Ligę. Wielka radość dla FC Barcelona

W sobotni wieczór w rejestrze La Ligi pojawiła się oficjalna informacja o rejestracji "Szczeny" - były reprezentant Polski figuruje już obok m.in. Joana Garcii, dla którego ma być w trakcie bieżącej kampanii zmiennikiem.

Tym samym dobiegła tu do końca swoista saga, a sam Szczęsny może znaleźć się w kadrze meczowej "Barcy" na najbliższe spotkanie wespół m.in. ze swym serdecznym przyjacielem, Robertem Lewandowskim.

FC Barcelona szykuje się na mecz z Rayo. Szczęsny jest już w pełni do dyspozycji Flicka

"Duma Katalonii" kolejny mecz rozegra 31 sierpnia o godz. 21.30, a jej przeciwnikiem - na wyjeździe - będzie ekipa Rayo Vallecano. Flick postawi praktycznie na pewno przy ustalaniu wyjściowej jedenastki na Garcię, niemniej sama obecność "Teka" w odwodzie jest w oczywisty sposób uspokajająca dla wszystkich w obozie "Barcy".

FCB ma po dwóch pierwszych meczach w Primera Division komplet punktów, tak więc "Lewy", "Szczena" i ich kompanii niewątpliwie chcieliby tu pójść za ciosem. Po starciu z Rayo Barcelona po raz kolejny zawalczy o "oczka" z Valencią dopiero 14 września, po przerwie reprezentacyjnej.

Zobacz również:

Mecz Augsburga z Bayernem skończył się przykrym obrazkiem
Bundesliga

Chwila grozy w czasie meczu Bayernu, piłkarz wyniesiony na noszach. Sędzia zaskoczył reakcją [WIDEO]

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
    Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone paski, stoi w profilu, w tle rozmyty tłum ludzi na trybunach.
    Wojciech SzczęsnyUrbanandsportEast News
    Bramkarz w sportowym stroju treningowym z rękawicami i butelką, stojący na stadionie piłkarskim podczas rozgrzewki, w tle rozmyte trybuny i lekko zamglona atmosfera.
    Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja