Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośne odejście z Barcelony, Szczęsny i Lewandowski pożegnali kolegę. Definitywny koniec

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

FC Barcelona rozpoczęła nowy sezon La Liga od dwóch zwycięstw. Wraz z końcem czerwca do katalońskiego klubu z wypożyczenia powrócił Oriol Romeu. 33-letni pomocnik nie rozegrał jednak żadnego spotkania, zarówno w okresie przygotowawczym, jak i na starcie kampanii. Mógł tylko trenować z zespołem. W czwartkowe popołudnie hiszpańskie dzienniki przekazały, że jego przyszłość jest już przesądzona.

Piłkarze FC Barcelona podczas prezentacji drużyny
Piłkarze FC Barcelona podczas prezentacji drużynyJOSEP LAGOAFP

Po dwóch pierwszych kolejkach La Liga FC Barcelona ma na koncie sześć punktów. Najpierw mistrzowie Hiszpanii pokonali 3:0 Mallorcę, a następnie - po niemałych problemach - wygrali 3:2 z Levante. W kadrze meczowej obu wymienionych spotkań zabrakło Oriola Romeu.

Hansi Flick dał mu jasno do zrozumienia, że nie uwzględnia go w planie na tę kampanię. Hiszpański pomocnik nie pojawił się na boisku w żadnym ze sparingów w Azji. Jego los w klubie wydawał się przesądzony. Romeu 30 czerwca powrócił do Barcelony z rocznego wypożyczenia do Girony. W 2023 roku zapłacono za niego temu klubowi 3,4 miliona euro.

Polsat SportPolsat Sport

Media: Pomocnik Barcelony odchodzi. Lewandowski i Szczęsny już wiedzą

W czwartkowe popołudnie katalońskie "Mudno Deportivo" i "Sport" przekazały, że kontrakt Oriola Romeu z mistrzami Hiszpanii został rozwiązany. Umowa w teorii obowiązywała do 30 czerwca przyszłego roku, jednak obecnie 33-latek jest już wolnym agentem i może szukać nowego pracodawcy.

"Po kilku dniach negocjacji klub i środowisko zawodnika w końcu osiągnęły porozumienie" - czytamy. To kluczowe wieści dla Barcelony w kontekście rejestracji Gerarda Martina. 23-letni boczny obrońca - podobnie jak Wojciech Szczęsny - nadal nie doczekał się uprawienia do gry w La Liga, jednak po odejściu Romeu jego sytuacja powinna się zmienić. Za to Polak ma zostać zarejestrowany po oficjalnym ogłoszeniu wypożyczenia Inakiego Peni do Elche.

Oriol Romeu to wychowanek FC Barcelony. W jego piłkarskim CV znajdziemy kluby, takie jak Chelsea, Valencia, VfB Stuttgart, Southampton i Girona. Najwięcej meczów rozegrał dla drużyny "Świętych", było ich aż 256. Zdobył w nich osiem bramek i zanotował siedem asyst.

"W ten sposób zawodnik kończy karierę w Barcelonie po trzech sezonach - pierwszym w podstawowym składzie, drugim na wypożyczeniu do Girony i trzecim, w którym rozwiązuje kontrakt (...) Zarówno klub, jak i Oriol Romeu zrobili wszystko, co w ich mocy, aby osiągnąć porozumienie. Ma to miejsce zaledwie kilka dni przed meczem z Rayo Vallecano w trzeciej kolejce La Liga - podsumowano na łamach "Mundo Deportivo". Mecz ten odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 21:30.

Zobacz również:

Stal Rzeszów planuje duże wzmocnienia. Na liście życzeń Jakub Jamróg, Rohan Tungate i Kenneth Bjerre.
Metalkas 2. Ekstraliga

Stal Rzeszów ogłasza, jedno jest pewne. Miliony w kasie i duże nazwiska

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński
Piłkarz w biało-czerwonej koszulce z szachowniczym wzorem, z logo Ligi Mistrzów UEFA na rękawie, klaszczący w dłonie, na tle rozmytego stadionu.
Oriol RomeuMATTHIEU MIRVILLEAFP
Oriol Romeu
Oriol RomeuDAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w średnim wieku z krótkimi, siwiejącymi włosami ubrany w granatową kurtkę na tle rozmytego stadionu z żółto-niebieskimi krzesełkami.
Hansi FlickFABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja