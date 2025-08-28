Głośne odejście z Barcelony, Szczęsny i Lewandowski pożegnali kolegę. Definitywny koniec

Po dwóch pierwszych kolejkach La Liga FC Barcelona ma na koncie sześć punktów. Najpierw mistrzowie Hiszpanii pokonali 3:0 Mallorcę, a następnie - po niemałych problemach - wygrali 3:2 z Levante. W kadrze meczowej obu wymienionych spotkań zabrakło Oriola Romeu.

Hansi Flick dał mu jasno do zrozumienia, że nie uwzględnia go w planie na tę kampanię. Hiszpański pomocnik nie pojawił się na boisku w żadnym ze sparingów w Azji. Jego los w klubie wydawał się przesądzony. Romeu 30 czerwca powrócił do Barcelony z rocznego wypożyczenia do Girony. W 2023 roku zapłacono za niego temu klubowi 3,4 miliona euro.

Pomocnik Barcelony odchodzi

W czwartkowe popołudnie katalońskie "Mudno Deportivo" i "Sport" przekazały, że kontrakt Oriola Romeu z mistrzami Hiszpanii został rozwiązany. Umowa w teorii obowiązywała do 30 czerwca przyszłego roku, jednak obecnie 33-latek jest już wolnym agentem i może szukać nowego pracodawcy.

"Po kilku dniach negocjacji klub i środowisko zawodnika w końcu osiągnęły porozumienie" - czytamy. To kluczowe wieści dla Barcelony w kontekście rejestracji Gerarda Martina. 23-letni boczny obrońca - podobnie jak Wojciech Szczęsny - nadal nie doczekał się uprawienia do gry w La Liga, jednak po odejściu Romeu jego sytuacja powinna się zmienić. Za to Polak ma zostać zarejestrowany po oficjalnym ogłoszeniu wypożyczenia Inakiego Peni do Elche.

Oriol Romeu to wychowanek FC Barcelony. W jego piłkarskim CV znajdziemy kluby, takie jak Chelsea, Valencia, VfB Stuttgart, Southampton i Girona. Najwięcej meczów rozegrał dla drużyny "Świętych", było ich aż 256. Zdobył w nich osiem bramek i zanotował siedem asyst.

"W ten sposób zawodnik kończy karierę w Barcelonie po trzech sezonach - pierwszym w podstawowym składzie, drugim na wypożyczeniu do Girony i trzecim, w którym rozwiązuje kontrakt (...) Zarówno klub, jak i Oriol Romeu zrobili wszystko, co w ich mocy, aby osiągnąć porozumienie. Ma to miejsce zaledwie kilka dni przed meczem z Rayo Vallecano w trzeciej kolejce La Liga - podsumowano na łamach "Mundo Deportivo". Mecz ten odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 21:30.

