Lukas Podolski od kilkunastu miesięcy próbuje przejąć Górnika Zabrze. Cały czas nieskutecznie, a klub pozostaje w rękach miasta. Rozmawiamy o tej sytuacji, ale także o tym, jak wygląda codzienność 14-krotnego mistrza Polski, który nieoczekiwanie po dziewięciu kolejkach Ekstraklasy spoglądał na ligę z pierwszego miejsca w tabeli.

Lukas Podolski traci wiarę, ale nie chęć

Przemysław Langier (Interia Sport): Spytałem ostatnio Łukasza Milika, co za rok jego zdaniem będzie robił Lukas Podolski. Odpowiedział, że chciałbyś być wtedy właścicielem Górnika. Ty w ogóle jeszcze w to wierzysz?

Lukas Podolski (piłkarz Górnika Zabrze, potencjalny nowy właściciel klubu): - Wiara ucieka. Nie dzieje się nic. Nie ma żadnych konkretów. Gdy jadę do miasta, to się okazuje, że jadę na sesję zdjęciową, bo trzeba w social mediach pokazać, że byłem, że rozmawiamy, a prywatyzacja idzie do przodu. Ale nie idzie. Mijają tygodnie, mijają miesiące, a konkretów nie ma. Miasto jest właścicielem i ma prawo powiedzieć: nie chcemy sprzedać Górnika.

Ale tego też nie mówi. I sprawa jest w zawieszeniu.

- Ja nie czuję, by ktoś tam miał pomysł na tę prywatyzację. To nawet nie jest kwestia prezydenta, bo w mieście pracują też inni ludzie. Wydaje mi się, że tam nie ma żadnej chemii, która doprowadziłaby do działania: hej, robimy to!

Dlaczego twoim zdaniem?

- Może dlatego, że Zabrze to Górnik. Bo co więcej Zabrze ma do pokazania? I gdzie najlepiej się pokazać, gdy jesteś we władzach miasta? Zawsze jest fajnie usiąść w loży właścicielskiej. Do tego nie pomagają ciągłe zmiany w mieście. Gdy klub zmienia trenera, to każdy kolejny buduje drużynę po swojemu. To samo jest z prywatyzacją. Jestem w Zabrzu kilka lat, a od tego czasu miałem czterech prezydentów. Ale podstawą jest brak pomysłu, jak to dalej pchnąć. To odstrasza inwestorów. Ja wciąż mam do tego cierpliwość, ale przecież z zapytaniem był tutaj też Robert Dobrzycki, był Alex Haditaghi, byli jeszcze inni ludzie - wszyscy zrezygnowali. Robert i ten z Pogoni mówili, że to absurd, co tu się dzieje.

Nie chodzi ci po głowie kupno innego klubu, choćby zagranicznego?

- Nie. Jak się nie uda z Górnikiem, to nie będę próbował gdzieś indziej.

To wprost: jakie warunki musiałby ktoś spełnić, by zostać właścicielem Górnika?

- Nie wiem. Nie ma warunków.

Naprawdę?

- Wysłałem moją pierwszą ofertę i właściwie nie mam na nią odpowiedzi. To znaczy ja przedstawiłem swoją wizję i plan na Górnika po jego przejęciu, dostałem kilka pytań, do których się ustosunkowałem, i po tym mailu już nic nie dostałem. Trudno mieć wrażenie, że w mieście traktują tę sprawę poważnie. Na zewnątrz każdy w mieście powie: przecież to Górnik, wielki klub, chcemy go sprzedać, by się mógł rozwijać, a jak dochodzi do jakichś rozmów i mogą one wejść w etap konkretów, to drzwi się zamykają, a odpowiedzialność się rozmywa.

Pieniądze są kością niezgody?

- Nie wiem. Nie znam warunków na dziś. Wyceny się zmieniają. Jakbyśmy byli w strefie spadkowej, to cena byłaby inna, niż teraz, gdy jesteśmy liderem. Wszystko można sobie wpisać w wycenę. Piłkarz gra dobrze i ktoś uzna, że zaraz ktoś go kupi, to już cena w górę. Miasto chętniej rozmawia, gdy idą wybory, tak już było od czasów Mańki-Szulik. Wtedy zapraszają, pokażą fotkę, że "wpadł Lukas na kawę, by negocjować", a realnych negocjacji nie było. Jeszcze wtedy wychodziłem ze spotkań z poczuciem, że idziemy do przodu, a później zderzałem się z tygodniami milczenia.

Sam mówisz, że się nie zniechęcasz, ale wiesz, gdzie jest granica twojej cierpliwości?

- Jeszcze do niej nie dochodzę. Ale chciałbym, by wreszcie miasto zrobiło coś konkretnego. Choćby tym konkretem był komunikat: nie chcemy sprzedać Górnika.

I co wtedy?

- Powiem: OK.

OK?

- Tak, mogę zostać w takiej roli, w jakiej obecnie jestem. Albo dajcie mi stanowisko: prezes Górnika Zabrze.

Czyli albo właściciel, albo prezes.

- Co będzie na wizytówce, to będzie. Górnik to moja pasja. Gdy już przestanę grać, będę miał więcej czasu, by działać poza boiskiem. Przyciągać ludzi, negocjować z piłkarzami. Niech miasto będzie dalej właścicielem, tylko wtedy niech rzucą budżet na klub - to będzie ich odpowiedzialność. Wtedy będziemy budować Górnika razem. Wszystko można dogadać. Możemy podzielić się akcjami, ja mogę wziąć połowę, miasto połowę. Albo ja kawałek, a miasto zostawi sobie więcej. Problem w tym, że w mieście dziś nie ma nikogo, kto zostałby realnie oddelegowany do sprawy przyszłości Górnika. I tak od dwóch lat.

Gdybyście się dogadali, co z zadłużeniem Górnika? Kto miałby je spłacić?

- Wszystko ma przejąć właściciel. Tylko ja nie znam wszystkich liczb.

Nie znasz liczb? Naprawdę?

- Jako doradca zarządu znam oczywiście wysokość długów Górnika, ale miasto też ma kluczowe liczby po swojej stronie. Posiada obligacje, stadion jest miejski, strefa VIP niewykończona. Wciąż nie wiadomo, co z akademią, kto ją będzie wspierał, co z terenem. To nie jest sytuacja na zasadzie: zapłać i klub jest twój. Bo OK, może być mój, tylko stadion jest niewykończony. Jako właściciel chciałbym maksymalizować przychody, a dostałbym niedziałającą strefę VIP. Mówię w mieście: mamy 22 tys. ludzi co mecz, a przez brak strefy VIP uciekają nam ogromne pieniądze. I pytam: co z nią? Słyszę: nie wiemy. Co z akademią? Nie wiemy, to trzeba usiąść pogadać. Nigdy nie ma konkretów. Choćby sprowadziły się do zdania: nie mamy kasy i przez pięć lat tego nie wykończymy. Wtedy ja powiem, że OK, ale trzeba zejść z czynszu, jaki płacimy za wynajem stadionu. A tak to zawsze wszystko w zawieszeniu.

Podolski: może muszę zostać prezydentem Zabrza

Jak nie możesz zostać właścicielem wchodząc drzwiami, może trzeba wejść oknem. Wystartować w wyborach na prezydenta Zabrza.

- Może to nie jest głupi pomysł! Brzmi trochę jako ostatnia deska ratunku, by ruszyć z tematem. Ja to się miastu dziwię, bo przecież Górnik jest dla nich ciężarem. Mają tyle spraw na głowie, by rozwinąć Zabrze - przecież w tym mieście jest masa problemów do rozwiązania. Niech oddadzą Górnika komuś, kto się na nim zna. A oni uparcie trzymają klub piłkarski. I jednocześnie wszystko, co nam płacą, idzie dalej. W tym roku podniesiono kapitał, ale wszystko, co dostaliśmy z Zabrza, od razu poszło do banku na spłaty zobowiązań.

Brzmi jak realizacja pomysłu na stanie w miejscu.

- Dokładnie. Kolejny przykład: mam kasę i moja fundacja mogłaby coś zbudować dla akademii. To w mieście mówią: nie, nie wolno, tu przepisy zabraniają, tu coś innego. Chcemy pomóc, a ciągle jesteśmy blokowani.

Inwestycja w akademię to byłby twój pomysł na Górnika, gdybyś został właścicielem?

- Oczywiście. Żeby gonić najlepsze polskie kluby, musimy rozwinąć infrastrukturę, potrzebujemy lepszych trenerów w akademii, namawiać lepszych chłopaków, by się tam rozwijali, a docelowo wchodzili do pierwszego zespołu. Mamy realną wizję, jak pchnąć Górnika dalej.

Docelowo, pod kątem przychodów, możecie kiedyś grać w jednej lidze z Lechem lub Legią?

- Nie. A jeśli nawet, to potrwałoby to bardzo długimi latami. Mamy kulę u nogi w postaci długów. Albo niewykończonego stadionu. Prywatyzacja nie zadziała jak pstryknięcie palcami, że nagle znajdziemy się w innej rzeczywistości. W teorii mogę wyłożyć 5 mln euro w rozwój drużyny, ale to jest kropla z wszystkich potrzeb, by naprawdę urosnąć. Nie mówiąc, że jak się wpompuje 5 mln w drużynę, a zagrasz słaby sezon, to tak jakbyś tymi pieniędzmi przepalił w piecu. Inwestycje w akademię czy stadion pozostaną z nami na zawsze, nawet jak wyniki w jakimś roku nie będą się zgadzać. To tam jest największa potrzeba inwestowania, zanim zaczniemy się finansowo dźwigać.

- Inna sprawa, że bez budżetu Legii, Lecha czy Rakowa, można dobrze pracować. Pieniądz nie wygrywa, co najlepiej pokazuje przykład Rakowa. Ile oni tam ich przepalili, gdy pomyślisz, ile tam kupili piłkarzy, a ilu z nich się wybroniło. Ja chciałbym, by nasza filozofia była inna - gdybym miał zapłacić dużo za piłkarza, to musi być pewniak, gość, który zrobi różnicę. Teraz ludzie też czasem myślą: ale Górnik dysponuje kasą! Dwanaście transferów zrobili. A my je robimy nie pieniędzmi, tylko sposobem. Bo pracujemy dobrze. Naszymi umiejętnościami sprawiamy, że umowy są dużo korzystniejsze, niż w normalnych warunkach by były.

''Wydarzenia'': Kłopoty finansowe katowickiego klubu. Miasto da 9 milionów złotych Polsat News Polsat News

Miliony z transferów, grosze do klubu

Robiłeś sobie wyliczenie, ile Górnik zarobił na piłkarzach, którzy znaleźli się w klubie dzięki temu, że ty tu jesteś?

- Jak sobie podsumuję trzech - Włodarczyka, Yokotę i Ennaliego - to wyjdzie 7 mln euro. Z każdym z nich rozmawiałem osobiście i namawiałem na Górnika. Yokota był już jedną nogą w Austrii, zagrał tam mecz towarzyski pod Miro Klose, jako trenerem. Dzwoniłem do niego, przekonywałem, bilet na samolot mu kupiłem. Jak Valmiera z Łotwy chciała odstępne, to z własnej kieszeni wyciągnąłem. No, ale z tych 7 mln niewiele poszło na rozwój drużyny.

Co masz na myśli?

- Była jeszcze stara władza, spłacili swoje długi. Pieniądze idą na konto właściciela, on decyduje, co z nimi robi. Do nas na dalsze inwestycje skapywały grosze.

Ile z tych 7 mln?

- Może paręset tysięcy euro. A my wciąż braliśmy piłkarzy za darmo. Dopiero w tym oknie to się zmieniło.

Pomógł wam transfer Sarapaty. Rozumiem, że tutaj więcej spłynęło na rozwój.

- Ten transfer życie nam uratował. Gdyby nie sprzedaż Sarapaty, bylibyśmy w czarnej d**ie. Miasto musiałoby nas ratować, a przecież wiemy, że miasto też nic nie ma.

Na ile starczą pieniądze za niego?

- Sezon do końca będzie raczej spokojny. A później znów będziemy myśleć. Jeśli będziemy wygrywać, to zawsze znajdzie się dwóch-trzech zawodników, którzy wzbudzą większe zainteresowanie i których będzie można sprzedać. Tu trzeba miastu oddać, że nie wtrąca się już za bardzo. Wiedzą, że w Górniku są profesjonaliści, jak Łukasz Milik, skauting, czy obecny zarząd. Ale nie jest różowo, to jest codzienna walka, by godzić sportowy rozwój z tym, by piłkarze i pracownicy mieli wypłatę

Pod iloma piłkarzami z ostatniego okna byś się podpisał, że negocjowałeś ich transfer?

- 80-90 proc. Ale to nie tak, że załatwiałem od początku do końca, to praca zespołowa z moim udziałem. Najpierw jest skauting - siadamy i rozmawiamy. Potem dostaję prośbę: zadzwoń do agenta, albo bezpośrednio do piłkarza. Ale jednocześnie Łukasz Milik wsiada w swoją skodę i jeździ nią po całym świecie. O sobie mogę powiedzieć, że mam duże doświadczenie, by dobrze ocenić jakość i charakter piłkarza, bo dla mnie to istotne, by nie sprowadzić do Górnika jakiegoś ciu*a, który będzie sobie robił pod górkę.

To jest twój plan na siebie, jeśli nie przejmiesz Górnika?

- To jest coś, co mnie cieszy. Jako dzieciak po nocach grałem w Football Managera, a teraz robię to w rzeczywistości. Tylko, że mam większe doświadczenie. Podglądałem, jak pracowały skautingi we wszystkich klubach, w jakich grałem, interesowało mnie zawsze dużo więcej niż boisko. Chodziłem po biurach i dopytywałem, jak to wszystko działa.

Skoro Football Manager, to powiedz, jakie głośne nazwiska rozważaliście w tym oknie - jeśli takie było.

- Nie było. Naszym celem nie jest patrzenie na nazwiska, a na jakość i dopasowanie do zespołu. Nie mamy presji, by chwalić się wielkimi nazwiskami. Dziś gwiazdą jest drużyna i dla mnie to jest bardzo w porządku.

A co z twoją karierą piłkarską?

- Na razie myślę, że skończę po tym sezonie, ale nie mówię tego definitywnie. Wolę zostawić sobie furtkę. Jeśli będę trzymał się założonego planu, to od przyszłego sezonu będę miał więcej czasu, by działać za kulisami.

Kręci cię to, widać.

- Jasne, że tak. Zwłaszcza, że już teraz mamy na czym budować. Kadra jest bardzo fajna, z ciekawą ławką. Jest rodzinna atmosfera w klubie. Nikt nie szaleje, że Górnik jest dziś pierwszy, tylko każdy twardo stąpa po ziemi. Znamy swój sufit. Mamy swoje pomysły, jak się rozwijać, jak planować nowy sezon. W tym gramy bez napinki, że musimy zdobyć piętnastą gwiazdkę.

Ale to się może zdarzyć, po prostu.

- Może, ale dziś patrzymy tylko na kolejny mecz. Mamy dziewięć kolejek za sobą, za wcześnie, by wybiegać myślami do maja. Jak będzie 20. kolejka i wciąż będziemy w czubie, to pomyślimy: jest dobrze, warto grać o puchary. Ale na pewno nie powiem, że naszym celem jest zdobyć mistrza Polski. Ludzi bym okłamał. Nie stać nas na to.

Sukces tak, ale nie za wszelką cenę.

- Jak się kończy sukces za wszelką cenę, przekonali się we Wrocławiu czy Gdańsku w ostatnich latach, gdy z europejskich pucharów staczali się do 1. ligi. Moja wizja jest taka, że w Zabrzu ludzie muszą mieć z Górnika radość przynajmniej przez następnych 20 lat. Pieniądze można wydawać albo "na wariata", albo na coś, co zostanie. Ja preferuję tę drugą opcję i wierzę, że ona doprowadzi finalnie do sytuacji, w której ktoś kiedyś przyjdzie i powie: ale macie świetnie w tym Górniku! Konto pełne pieniędzy, stadion gotowy, akademię.

Ile trzeba by Górnik był zdrowym klubem, który będzie mógł myśleć już tylko o rozwoju?

- Może trzy, może pięć lat. Tyle może potrwać spłacanie długów. Z Sarapaty 2-3 mln euro pójdzie na ten cel. To naprawdę jest majstersztyk, co my tu robimy. Jak to wszystko spinamy bez wydawania pieniędzy.

Lukas Podolski z autorem wywiadu materiały prasowe

Lukas Podolski Grzegorz Wajda East News

Lukas Podolski HENNING KAISER AFP