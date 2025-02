Dwa lata i cztery miesiące bez pracy. Nagle jeden telefon, Brzęczek może wrócić

Brzęczek odebrał telefon z Lubina. Szykuje się zaskakujący powrót do Ekstraklasy?

Wicemistrz olimpijski z Barcelony pozostaje bez pracy od października 2022 roku . Rozstał się wówczas z Wisłą Kraków , której wcześniej nie zdołał utrzymać w krajowej elicie. Nie zanosiło się na to, że od futbolu będzie odpoczywał tak długo.

Na ligowym gruncie - przez objęciem trenerskich sterów pod Wawelem - Brzęczek prowadził do tej pory Raków Częstochowa, Lechię Gdańsk i Wisłę Płock. W latach 2018-21 dowodził drużyną narodową. Po niespodziewanej dymisji był przymierzany do kilku klubów zagranicznych, ale ostatecznie do emigracji nie doszło.