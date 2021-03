Fortuna 1 liga. Tomasz Midzierski: Miejsce w tabeli jest dla nas zaskoczeniem. Przed sezonem wzięlibyśmy je w ciemno (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Piłkarze Górnika Łęczna znakomicie prezentują się po promocji do Fortuna 1 Ligi. Beniaminek po 20. kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli, z realną szansą na bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Jak do tego doszło, że zespół z lubelskiego tak dobrze radzi sobie na drugim poziomie rozgrywkowym, opowiedział w magazynie Fortuna 1 Ligi obrońca Tomasz Midzierski.