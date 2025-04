Spięcie dwóch byłych piłkarzy Wisły Kraków. Skończyło się złamaną nogą

Wisła Kraków już od dłuższego czasu nie gra w rozgrywkach polskiej PKO Ekstraklasy, co z pewnością jest sporym ciosem dla tak dużego klubu, jakim w polskich warunkach niewątpliwie jest właśnie ekipa z Krakowa. Czasy występów na najwyższym polskim poziomie rozgrywkowym pamięta dwóch Czechów.

Mowa o Michale Frydrychu, który reprezentował barwy Wisły w latach 2020 - 2022 oraz Janie Klimencie , który z Frydrychem grał przez ledwie jeden sezon - 2021/2022. Właśnie po tych rozgrywkach obaj panowie zdecydowali się opuścić Kraków i wrócić do swojej ojczyzny.

Frydrych złamał nogę Klimentowi. Bolesne spotkanie byłych "wiślaków"

Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że noga Klimenta tak niefortunnie zakleszczyła się pod nogą Frydrycha, że doszło do nienaturalnego wygięcia, a w konsekwencji złamania, co sprawiła, że obaj panowie w 15. minucie rywalizacji pożegnali się z murawą, ale w zupełnie innym stylu. Mecz zaś wygrali grający w przewadze goście 3:2.