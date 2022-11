Ważna wygrana Polki. "To moje drugie życie"

Dla Karoliny Kowalkiewicz była to już druga wygrana z rzędu. Wcześniej zaliczyła wstydliwą serię pięciu porażek, ale wygląda na to, że się otrząsnęła i jak sama mówi, odzyskała radość z uprawiania tej dyscypliny .

- Przed ostatnią walką z Felice Herrig byłam już bardzo zmęczona i nieszczęśliwa. Chciałam to rzucić, odejść na sportową emeryturę. Jednak po kilku tygodniach treningów w American Top Team odzyskałam radość z uprawiania tego sportu, znów go kocham! Teraz, krok po kroku, chcę stawiać sobie kolejne cele - mówiła Kowalkiewicz w rozmowie z "UFC News".

- Włożyłam w przygotowania do tego pojedynku mnóstwo sił, ale czuję się znakomicie. W mojej ocenie była to jedna z najlepszych walk w karierze. Wygrałam drugi raz z rzędu, to moje drugie życie w UFC - stwierdziła nasza zawodniczka.