Polka wpadła na metę równo z Włoszką Zaynab Dosso i nie było wiadomo kto wygrał. O jej zwycięstwie zdecydowały tysięczne części sekundy, bo oficjalne czas zmierzono im taki sam - 7,14 sekundy. - Jak są takie małe różnice, to nie wiem, czy wygrałam. To drugie takie zwycięstwo o tysięczne części sekundy i trochę to jest niepokojące, albo może raczej stresujące - stwierdziła Swoboda.

Rok temu Swoboda wygrała w Łodzi w czasie równo siedmiu sekund. Na początku tego sezonu biega wolniej. - Mamy jeszcze trochę czasu do mistrzostw Europy. Będzie trochę przerwy, by odbudować i poszukać tego brakującego ogniwa - zapewnia Swoboda. - Może przydałby się kop w tyłek. Mam trenerkę, rodziców, chłopaka i jak jest źle to idę do nich.