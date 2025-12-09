Dramatyczne wyznanie polskiego olimpijczyka. 18 lat i nagły koniec

Już od najmłodszych lat Patryk Rajkowski przejawiał spory talent w kolarstwie torowym. W roku 2013 zdobył on bowiem brązowy medal mistrzostw Europy juniorów w sprincie drużynowym. Raptem rok później został natomiast juniorskim mistrzem Starego Kontynentu w keirinie, posiadaczem srebrnego medalu w sprincie drużynowym oraz brązowego medalu w sprincie indywidualnym.

To nie był jednak koniec sukcesów młodego Rajkowskiego. Również w 2014 roku polski kolarz wywalczył dwa brązowe medale mistrzostw świata juniorów (w keirinie i sprincie drużynowym). Do swojej bogatej kolekcji dołożył także: srebrny medal młodzieżowych mistrzostw Europy w sprincie drużynowym (2014) oraz kolejne wicemistrzostwa młodzieżowych Europy w sprincie drużynowym (2015 i 2017).

W seniorskiej karierze Rajkowski również nie mógł narzekać na brak sukcesów. W 2020 roku został mistrzem Polski seniorów w wyścigu na 1000 metrów ze startu zatrzymanego.

Rok później wziął udział w mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym, wygrywając dwa brązowe krążki (sprint drużynowy oraz rywalizacja na dystansie 1000 metrów ze startu zatrzymanego). W 2023 roku udało mu się natomiast wywalczyć srebrny medal ME w keirinie. Rajkowski reprezentował także Polskę na igrzyskach olimpijskich w Tokio, lecz niestety nie sięgnął on wówczas po krążek najważniejszej sportowej imprezy świata.

Dramatyczny wpis polskiego olimpijczyka. To już definitywny koniec

Obecnie Patryk Rajkowski ma 29 lat. Wydawać by się mogło, że wciąż ma on przed sobą realną perspektywę na powiększanie swojego dorobku medalowego. Niestety przewrotny los brutalnie zweryfikował marzenia polskiego olimpijczyka.

W nocy z 8 na 9 grudnia 2025, na oficjalnym profilu Patryka Rajkowskiego pojawił się wpis, w którym to kolarz ogłasza niespodziewane zakończenie kariery. Z oświadczenia mogliśmy się również dowiedzieć o dramatycznej walce sportowca, którą ten toczył od przeszło 2 lat.

"Dziś oficjalnie zakończyłem swoją sportową karierę. 18 lat spędzonych w jednym klubie, 11 lat reprezentowania Polski w kolarstwie torowym, udział w Igrzyskach Olimpijskich, 13 medali Mistrzostw Europy, 2 Mistrzostw Świata oraz medale Pucharów Świata - to wszystko w Kórnickim UKS "Jedynka" w którym uczyłem się tego rzemiosła, dorastałem nie tylko jako sportowiec ale również jako normalny chłopak z wielkimi marzeniami. [...]. Przykro mi, że wyszło to w taki sposób, ale 2-letnia walka z kontuzją kręgosłupa wyczerpała mnie doszczętnie psychicznie i zwyczajnie nie widzę dalszego sensu walki w tym sporcie" - przekazał Rajkowski.

Patryk Rajkowski podczas IO 2020 Shutaro Mochizuki Newspix.pl

Patryk Rajkowski Piotr Kucza Newspix.pl

Patryk Rajkowski Piotr Kucza Newspix.pl

