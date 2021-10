Po złoto sięgnął Holender, Jeffrey Hoogland, zaś srebro trafiło w ręce jego rodaka, Sama Ligtlee. Rajkowski do złotego medalisty stracił 1,874 sekundy.



Średnia prędkość uzyskana przez naszego reprezentanta wynosiła... 60.110 km/h.



To trzeci krążek dla Polski w ME i jednocześnie - trzeci brązowy. We wtorek po medale sięgnęli: Daria Pikulik (scratch) oraz męska drużyna sprinterów, w składzie której był też Rajkowski.

TC