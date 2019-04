- Różnica między grą w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie dotąd występowałem a Ekstraklasą jest spora, ale trenerzy bardzo dobrze mnie przygotowali do tego debiutu i dziękuję im za zaufanie - nie krył Daniel Hoyo-Kowalski - najmłodszy debiutant w Ekstraklasie w historii Wisły, który zagrał w Sosnowcu pełne 90 minut, mając ledwie 15 lat, dziewięć miesięcy i 13 dni .

Zdjęcie Daniel Hoyo-Kowalski po meczu z Zagłębiem Sosnowiec (1-2). /INTERIA.PL

- Właśnie się dowidziałem, że jestem najmłodszym debiutantem w historii Wisły. To wyjątkowe uczucie bardzo się cieszę z tego powodu - nie krył Daniel w rozmowie z Moniką Chlebek z oficjalnej strony Wisły Kraków.Do pełni szczęścia nadziei "Białej Gwiazdy" brakowało zwycięstwa albo chociaż remisu na stadionie w Sosnowcu.

Reklama

- Pierwszą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze, ale na początku drugiej straciliśmy koncentrację i wykorzystało to Zagłębie, strzelając nam dwa gole - żałował Hoyo-Kowalski.

- Później graliśmy lepiej i bardzo szkoda, że nie padła dla nas wyrównująca bramka - dodał piłkarz.

Daniel ma nadzieję, że na debiucie jego przygoda z Lotto Ekstraklasą w tym sezonie się nie zakończy. W Sosnowcu podawał piłkę kolegom 29 razy, z czego 24-krotnie celnie, miał jedno kluczowe podanie i wygrał cztery pojedynki na osiem. Wszystkie wygrane "jeden na jeden" były pojedynkami powietrznymi. Zanotował cztery straty, a pięć razy wszedł w posiadanie piłki.



W całym meczu pokonał dystans 9.70 km, co na stopera nie jest złym osiągnięciem i rozwinął największą prędkość biegu 29.1 km/h. Najważniejsze jest to, że kibice, w powyższym systemie ocen postawili mu więcej niż dobrą notę - 4,5 (w szkolnej skali 1-6). Równie dobrą ocenę wystawiliście tylko Krzysztofowi Drzazdze, który strzelił dla Wisły jedynego gola. Tak wysokich not nie dostał nawet żaden spośród piłkarzy Zagłębia.



- Pierwszy mecz jest zawsze najtrudniejszy, mam nadzieję, że teraz będzie mi łatwiej w Ekstraklasie, ale ma świadomość, że nasz kolejny rywal Śląsk Wrocław to bardzo trudny przeciwnik i mecz z nim będzie bardzo wymagający - uważa młody wiślak.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Maciej Stolarczyk o motywacji zespołu w ostatnich meczach. Wideo INTERIA.TV

Więcej o debiucie Hoyo-Kowalskiego znajdziesz tu!



MiKi