15 lat, dziewięć miesięcy i 13 dni - oto wiek stopera Wisły Daniela Hoyo-Kowalskiego, który dzisiaj zadebiutował w Ekstraklasie i ustanowił rekord "Białej Gwiazdy". Tak wcześnie nie debiutował nawet Marcin Jałocha, który miał 16 lat i 11 dni, gdy stawiał pierwsze kroki w najwyższej lidze.

Zdjęcie Daniel Hoyo-Kowalski w debiucie w Ekstraklasie /Rafał Rusek /Newspix

Hoyo-Kowalski został tym samym najmłodszym zawodnikiem, jaki zagrał w Lotto Ekstraklasie w tym sezonie. W Sosnowcu zagrał w pierwszym składzie i wytrwał do końca. Debiut może zaliczyć do udanych. Wprawdzie przy bramce na 1-2 ograł go Vamara Sanogo, ale później, w polu karnym, inni wiślacy mogli zażegnać niebezpieczeństwa.

Daniel miał zdecydowanie więcej udanych interwencji.



Hoyo-Kowalski urodził się w Barcelonie, ale w wieku siedmiu lat przyjechał z rodziną do Polski i gry w piłkę uczył się w Wiśle. W wyjściowym składzie "Białej Gwiazdy" miał zaszczyt zagrać u boku swego idola - Pawła Brożka. Co ciekawe, gdy Daniel przychodził na świat, "Broziu" był już dwukrotnym mistrzem Polski.



W historii ligi polskiej mieliśmy tylko jednego młodszego debiutanta od Hoyo-Kowalskiego. W 1969 r. Janusz Sroka zadebiutował w Cracovii, mają 15 lat, jeden miesiąc i 27 dni.



Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków 2-1. Galeria 1 11 Gole dla sosnowiczan strzelili Mateusz Możdżeń i Olaf Nowak. Autorem trafienia dla "Białej Gwiazdy" był Krzysztof Drzazga. Autor zdjęcia: Andrzej Grygiel Źródło: PAP 11