Dobra informacja napłynęła z Wisły Kraków. Słowak Martin Kosztal został spłacony przez klub, a to przynajmniej oznacza, że skrzydłowy nie opuści "Białej Gwiazdy" za darmo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stolarczyk o współpracy z Leśnodorskim i obecnej sytuacji kadrowej Wisły. Wideo INTERIA.PL

Bardzo dobre wieści, z punktu widzenia fanów Wisły, ogłosił Jarosław Królewski, który zaangażował się w pomoc przy ratowaniu klubu z Krakowa przed widmem bankructwa i degradacji.



- Pan Kosztal dodatkowo spłacony. Dobrej nocy - napisał już w nocy szef firmy Synerise.



Dla "Białej Gwiazdy" to doskonała wiadomość, bo za 22-latkiem bardzo udana runda jesienna. Dzięki temu teraz, jeśli nawet nie zdecyduje się pozostać w klubie, to przynajmniej nie opuści go za darmo. Szacuje się, że jego sprzedaż mogłaby zasilić budżet kwotą około miliona złotych, w sytuacji, gdy każda złotówka jest na wagę złota.



Królewski dodał jeszcze jedną wiadomość: - Wszystkie przelewy, że względu na różne czasy okien bankowych, powinny dotrzeć do piłkarzy najpóźniej około południa. Dawno w Wiśle ich tak dużo nie robiono w tak krótkim czasie.



Rzecz w tym, że w czwartek stowarzyszenie Socios Wisła Kraków poinformowało o przekazaniu 173 tysięcy złotych na konto piłkarskiej spółki Wisły (w sumie zebrano 350 tys. zł), co oznacza, że każdy z 34 wierzycieli otrzyma po około 5 tys. złotych. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu, bo łączne zaległości wobec zawodników wynoszą kilka milionów złotych.



Art