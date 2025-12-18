Jest oficjalne ogłoszenie. Lewandowski już wie. Nagła zmiana ws. przedłużenia umowy Polaka

Z powodu kryzysu finansowego i ogromnych długów Barcelona od dawna nie szaleje na rynku transferowym. Choć zapotrzebowanie na nowych piłkarzy jest duże, klub nie może pozwolić sobie nawet na poważne uzupełnienie składu. Widać było to w ostatnich okienkach transferowych, podczas których do klubu zawitało tylko kilku nowych zawodników. A przy tym nie brakowało problemów z ich rejestracją, co dla Dumy Katalonii powoli staje się tradycją.

Jest to również kwestia, która może zaważyć na losach Roberta Lewandowskiego. Kontrakt Polaka wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku i na ten moment nie jest jasne, czy Barcelona zdecyduje się na jego przedłużenie. Sam Lewandowski miał postanowić, że jest gotów na obniżenie pensji, co miałoby ułatwić negocjacje. Tymczasem otworzyła się dla Blaugrany kolejna furtka.

Większa szansa na pozostanie Lewandowskiego w Barcelonie. Jest jeden powód

Jak informuje "Mundo Deportivo", w środę La Liga ogłosiła nowe zasady kontroli ekonomicznej, które zostały zatwierdzone kilka tygodni wcześniej. Najistotniejszy z punktu widzenia Polaka jest artykuł 103 tychże regulacji. Pozwala on zespołom przedłużyć umowę wybranemu piłkarzowi bez względu na to, czy klub mieści się w limicie płac narzuconym przez kontrolę finansową, czy go przekracza.

Jest jednak jedno, istotne obwarowanie. Suma kontraktu nie może przekraczać 8 proc. całkowitych kosztów kadry. W przypadku Lewandowskiego i tak nie byłby to kłopot, gdyż obecnie ma zarabiać 20 mln euro brutto za sezon, co stanowi około 5,6 proc. całkowitych kosztów kadry. Gdyby Lewandowski zdecydował się na obniżkę, sprawa byłaby dla Barcelony jeszcze łatwiejsza. Wówczas klub i tak mógłby rozglądać się za podstawowym napastnikiem, a Polak pełniłby rolę wartościowego zmiennika.

Kolejnym punktem, którym muszą pamiętać kluby jest ten, aby w sezonie 2027/28 zwrócić fair play wygenerowane przy wykorzystaniu opcji z artykułu 103. Niewykluczone, że ta regulacja może pozytywnie wpłynąć na przyszłość Lewandowskiego i doprowadzić do przedłużenia kontraktu piłkarza.

FC Barcelona – Athletic Bilbao. Skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026 Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski Piero Cruciatti / AFP AFP