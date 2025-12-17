Serb wściekły na Polaka. A potem taka odpowiedź, demolka w mistrzostwach świata

Podopieczni Michała Winiarskiego mają iście szalony początek mistrzostw świata. W ciągu jednej doby polski zespół w odległej Brazylii rozegrał aż dwa spotkania. Dzisiejszej nocy wicemistrzowie kraju po pięciosetowym boju okazali się lepsi od Volei Renata. "Dobrze zaczęliśmy. Powinniśmy ich dobić i wybić dalsze możliwości oraz chęci dalszej gry. Jednak w końcówce pierwszego seta podaliśmy im rękę i zaczęli dobrze grać. W drugiej partii mocniej zagrywali. Mieliśmy z tym dużo problemów. Ten mecz nie był idealny w naszym wykonaniu" - powiedział po potyczce Miłosz Zniszczoł dla klubowych mediów.

O dłuższej celebracji połączonej z odpoczynkiem gwiazdy mogły tylko pomarzyć. Tym razem po drugiej stronie siatki znaleźli się przedstawiciele dużo niżej notowanego Al-Rayyan. Katarczycy do Ameryki Południowej zawitali jako dostarczyciele punktów. Na otwarcie rozgromili ich zawodnicy Praia Clube. Na podobny triumf Aluron CMC Warty liczyli kibice w kraju nad Wisłą, którzy tym razem nie musieli zarywać nocki, by obejrzeć w akcji finalistów poprzedniej edycji Champions League. I to już była dla nich pierwsza dobrą wiadomość.

Kolejne powody do radości dali im siatkarze w białych strojach, bo na ten kolor postawili Europejczycy. Zaczęło się dość zaskakująco, bo kilkupunktowe prowadzenie objęli Katarczycy. Faworyci jednak stopniowo się rozbudzali, aż wreszcie doprowadzili do remisu 15:15. Następnie sami znaleźli się z przodu i nie dali się dogonić do końca seta. Błyszczał zwłaszcza Bartosz Kwolek. Przyjmujący bawił się technicznymi rozwiązaniami, problemów nie sprawiały mu trudne piłki. Polakom momentami pomagali także przeciwnicy. Skończyło się na 25:20.

Drugi mecz i drugie zwycięstwo zawiercian w Brazylii. Al-Rayyan bez szans

Rozpędzona Aluron CMC Warta wyśmienicie rozpoczęła kolejną odsłonę. Na konto przedstawicieli PlusLigi wpadły pierwsze cztery "oczka". Podopieczni Michała Winiarskiego imponowali kibicom nie tylko dobrą grą, ale także zawziętością. Nie było dla nich piłek straconych. Skutecznie atakowali nawet w beznadziejnych z pozoru sytuacjach. Uśmiechnięta mina polskiego szkoleniowca mówiła sama za siebie. A humor dalej poprawiał mu przede wszystkim Bartosz Kwolek. To właśnie przy zagrywkach przyjmującego wicemistrzowie naszego kraju definitywnie uciekli oponentom.

Zagrywki gwiazdora rozwścieczyły Milosa Stevanovicia. Serb z niewiadomych powodów nerwowo gestykulował w kierunku lidera "Jurajskich Rycerzy". W pewnym momencie ze śmiechu nie wytrzymali komentatorzy Polsatu Sport. Na szczęście zawiercianie nie dali się wyprowadzić z równowagi, dzięki czemu uzyskali prowadzenie 2:0 w setach. Kilkadziesiąt minut później było już po wszystkim. Podopieczni Michała Winiarskiego dopisali trzy punkty do tabeli i mogą spokojnie szykować się na ostatnie grupowe starcie z Praia Clube. Początek jutro o 21:00.

