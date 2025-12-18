Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaczynał z małym sklepikiem, dziś jest jednym z najbogatszych Polaków. Majątek warty miliard

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

W polskiej piłce klubowej coraz więcej i głośniej mówi się o władzach poszczególnych klubów. Właściciele bowiem kształtują obraz tego, jak wygląda polski futbol. Jedną z najbarwniejszych i najważniejszych obecnie postaci jest Michał Świerczewski - właściciel Rakowa Częstochowa. Ponad dwie dekady temu zaczynał z małym sklepem na powierzchni 30 m2. Teraz jest jednym z najbogatszych Polaków, z majątkiem liczonym w miliardach.

Michał Świerczewski, właściciel Rakowa CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Przy okazjitransferu Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa, sporo mówi się o właścicielu częstochowskiego klubu, Michale Świerczewskim. Podobnie, jak właściciele innych ekstraklasowych klubów, Świerczewski ma ogromny wpływ na to, jak wygląda dziś polska piłka klubowa, jednak wielu fanów do tej pory może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak długą drogę przeszedł on, zanim przejął Raków. A jego życiorys to niemal gotowy materiał na film.

Michał Świerczewski na własne oczy widział, jak jego ukochany Raków Częstochowa spada z najwyższej klasy rozgrywkowej i wtedy obiecał sobie, że pewnego dnia przejmie klub i przywróci mu chwałę. Kilka lat później osiągnął ogromny sukces i dotrzymał danego słowa.

Polak zaczynał z małym biznesem. Dziś ma wielką firmę i klub. Historia jak z filmu

Będąc jeszcze studentem Politechniki Częstochowskiej, Michał Świerczewski razem ze swoimi przyjaciółmi postanowił ruszyć z własnym biznesem. Na powierzchni 30 m2, w pawilonie mieszczącym się przy ulicy Wilsona w Częstochowie, powstał sklep z komputerami i podzespołami.

Jak przytacza "Business Insider", wraz z rozwojem, firma zaczęła później oferować laptopy, a jakiś czas później smartfony. Tak zaczął się wielki sukces Świerczewskiego.

Firma znana dzisiaj jako "x-kom" najpierw została głównym sponsorem klubu (2011 rok), a trzy lata później Świerczewski zdecydował się przejąć klub.

Rozwój x-komu oraz Rakowa Częstochowa przyniósł właścicielowi klubu nie tylko o wiele większe bogactwo, ale również dużą rozpoznawalność w środowisku i pozycję. W 2023 roku "Forbes" umieścił go na liście 100 najbogatszych Polaków, z majątkiem szacowanym na ponad 1 mld złotych.

Michał Świerczewski, jako doświadczony biznesmen doskonale wie, że dywersyfikacja portfela inwestycyjnego potrafi przynieść ogromne korzyści, dlatego jego nazwisko figuruje przy wielu działalnościach gospodarczych, w których ma udziały.

Oprócz Rakowa i x-komu, są to np. Prochem - zajmujący się produkcją wyrobów chemicznych, czy Foodica - zajmująca się produkcją żywności. A to wszystko w wieku zaledwie 47. lat.

Michał Świerczewski nie krył wielkich emocji po awansie Rakowa CzęstochowaGrzegorz Misiak / PressFocus /NEWSPIX.PLNewspix/Getty Images
Michał Świerczewski (po prawej) i Wojciech CyganGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Michał ŚwierczewskiEmilia Krawczyk/REPORTEREast News

