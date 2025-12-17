Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hit dla Piotrcovii. Udany powrót wicemistrzyń Polski

Damian Orłowicz

Damian Orłowicz

Za nami dwa kolejne zaległe mecze ORLEN Superligi Kobiet! Ważne zwycięstwo w Kobierzycach odniosły świetnie spisujące się w tym sezonie zawodniczki z Piotrkowa Trybunalskiego. PGE MKS El-Volt Lublin bez większych problemów sięgnął po komplet punktów w Elblągu.

Zawodniczka piłki ręcznej w czerwonym stroju wykonuje rzut w kierunku bramki podczas meczu, w tle widoczni kibice oraz inne zawodniczki drużyny przeciwnej ubrane na żółto.
KPR Gminy Kobierzyce – MKS Piotrcovia Piotrków TrybunalskiORLEN Superliga Kobietmateriały prasowe

Pierwsza część środowego spotkania nie zapowiadała dziewiątego w tym sezonie zwycięstwa Piotrcovii Piotrków Trybunalski. To zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce cierpliwie rozgrywały swoje akcje w ataku, skutecznie obsługując podaniami znakomicie dysponowaną w tym meczu Zuzannę Ważną. Pewnie między słupkami spisywała się również Viktoriia Saltaniuk, co przełożyło się na trzybramkowe prowadzenie zespołu z Dolnego Śląska.

- Moim zdaniem w pierwszej części spotkania bardzo słabo broniłyśmy i nie spisywałyśmy się w tym elemencie na swoim optymalnym poziomie. W drugiej połowie byłyśmy już bardziej zmotywowane, a rywalki miały problem ze zdobywaniem bramek. Nie będę się bała tego powiedzieć, ale w pierwszej połowie grałyśmy "bagno". Cieszę się, że potrafiłyśmy wyjść na prowadzenie i go już nie oddać i to z takim przeciwnikiem przed jego własną publicznością - przyznała Romana Roszak, rozgrywająca Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

Decydujące ciosy

Po zmianie stron przewaga KPR-u Gminy Kobierzyce wzrosła do czterech bramek (18:14), jednak od tego momentu przyjezdne rozpoczęły skuteczne odrabianie strat. Bardzo dobrze prezentowały się przede wszystkim Edyta Byzdra i Joanna Gadzina, a cenne trafienia dokładały także skuteczna z linii siódmego metra Oliwia Domagalska oraz Lucyna Sobecka. To właśnie bramka tej ostatniej pozwoliła Piotrcovii objąć prowadzenie, którego piotrkowianki nie oddały już do końca spotkania, wygrywając 27:25.

- Jestem zła i zarazem smutna. Zabrakło nam szczegółów i lidera w decydujących fragmentach meczu. Zaczęłyśmy się denerwować i może takie nieprzychylne decyzje sędziowskie wyprowadzały nas z równowagi. Powinnyśmy utrzymać koncentrację i zrobić ten krok do przodu. Wygrywałyśmy mecz kilkoma bramkami i zaczęłyśmy tracić piłki w niewyjaśniony sposób. Nie możemy tak robić, bo wiemy, że taki przeciwnik będzie wykorzystywał nasze błędy - wyjaśniła Aleksandra Kucharska, kapitan KPR-u Gminy Kobierzyce.

W drugim środowym spotkaniu zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin pokonały na wyjeździe Energę Start Elbląg 35:29 (21:16). Aktualne wicemistrzynie Polski już w pierwszym kwadransie meczu wypracowały kilkubramkową przewagę. Po trzy trafienia zanotowały w tym czasie Aleksandra Rosiak, Sylwia Matuszczyk oraz Maria O'Mullony, a chwilę później do grona strzelczyń dołączyła także Sanja Radosavljević. W dalszej części spotkania lublinianki konsekwentnie kontrolowały przebieg gry, utrzymując około pięciobramkowe prowadzenie i zasłużenie sięgając po komplet punktów.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Jerzy Witaszek zrezygnował z funkcji prezesa KS Azoty-Puławy
Superliga mężczyzn

Koniec epoki Witaszka w Puławach. Rusza 16. seria Orlen Superligi

Damian Wysocki
Damian Wysocki
Tłum ludzi zgromadzony na dużej hali sportowej podczas meczu piłki ręcznej, zawodnicy ustawieni w rzędzie na środku boiska, intensywne światła i pełne trybuny podkreślają atmosferę ważnego wydarzenia sportowego.
Superpuchar Polski w piłce ręcznej© Paweł Bejnarowiczmateriały prasowe
Zawodniczka drużyny piłki ręcznej w czarno-żółtym stroju atakuje bramkę, bramkarka w niebieskim stroju szykuje się do obrony. W tle kibice drużyny w żółto-czarnych barwach oraz wywieszony transparent z napisem Gniezno. Po prawej stronie widoczne trzy z...
Aleksandra Hypka w bramceORLEN Superliga Kobietmateriały prasowe
Intensywna akcja podczas meczu piłki ręcznej kobiet, zawodniczka w pomarańczowo-czarnym stroju wyskakuje do rzutu, będąc blokowaną przez dwie rywalki w zielonych koszulkach, na trybunach widać kibiców obserwujących spotkanie.
Piłka Ręczna Koszalin – KGHM MKS Zagłębie LubinZBIGNIEW ZIEBA Tel:604 961 987materiały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja