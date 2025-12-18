Oświadczenie majątkowe posłanki robiło wrażenie. Mieszkania warte 4,8 miliona

Oświadczenia majątkowe posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zawsze budzą duże emocje. Swego czasu Radosław Karbowski przygotował zestawienie parlamentarzystów danych ugrupowań, którzy najwięcej zarobili na wynajmie mieszkań w 2023 roku. Drugie miejsce w zestawieniu dotyczącym Koalicji Obywatelskiej uzyskała wtedy Małgorzata Niemczyk, była siatkarka, mistrzyni Europy z 2003 r. Ustąpiła tylko Marcie Wcisło (165 tys. kontra 395 tys. zł).

W 2024 r. Niemczyk otrzymała z tytułu najmu odrobinę więcej, wpisała w deklarację ponad 175 tysięcy złotych.

Posiada dziesięć mieszkań o łącznej wartości 4,8 miliona złotych - największe z nich ma 143 metry kwadratowe. Co ciekawe, jak zauważył "Fakt" deklarowana przez nią wartość lokalu nie zmienia się od 2023 roku. Dodajmy, że osiem mieszkań jest przedmiotem postępowania sądowego. Trwa spór Niemczyk z jej byłym mężem.

Do tego była siatkarka ma dwa lokale niemieszkalne, a wraz z matką działkę rekreacyjną o wartości 120 tys. zł - w tym ostatnim przypadku były małżonek także zgłaszał wątpliwości prawne.

Bogata kariera zawodnicza i udane przejście do polityki. Sukcesy Małgorzaty Niemczyk

Jakie jeszcze przychody wskazała posłanka KO? 189 tys. zł uposażenia poselskiego i 58 tys. diety parlamentarnej.

56-latka informowała również, że jest właścicielką Volkswagena Scirocco z rocznika 2011 oraz Fiata Punto (2012).

Podczas kariery zawodniczej występowała w Chemiku Police, Calisii Kalisz, PTPS Piła, Romanelli Volley, AZS AWF Poznań, Türk Telekom Ankara, Santeramo Sport, Toulitsa Toula, Gedanii Gdańsk i Budowlanych Łódź. Zawiesiła buty na kołku w 2010 roku, ale nie zamierzała odpoczywać - jeszcze w tym samym roku została radną w sejmiku łódzkim, a w 2011 uzyskała mandat posłanki. Może uznać drogę polityczną za udaną, bo uzyskiwała reelekcje w 2015, 2019 i 2023 roku. Trwa więc jej czwarta kadencja.

