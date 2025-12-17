Bednarek i Kiwior to nie koniec. Media: Kolejny Polak łączony z Porto, absolutny hit
FC Porto w obecnie trwającym sezonie pewnym krokiem zmierza po kolejne w historii mistrzostwo Portugalii. Spora w tym zasługa Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora, którzy zasilili szeregi giganta z Półwyspu Iberyjskiego i tworzą ścianę nie do przejścia dla oponentów. Kibice pokochali ich już po zaledwie kilku miesiącach wspólnej gry. Niewykluczone, że kolonia polskich piłkarzy niebawem się powiększy. Działacze mają na oku utalentowanego nastolatka z PKO BP Ekstraklasy. Plotki o możliwym transferze szybko się rozniosły.
Popularne "Smoki" w lidze portugalskiej póki co spisują się niemal perfekcyjnie. FC Porto nie przegrało ani jednego spotkania i legitymuje się aż trzynastoma zwycięstwami. Niedawno liderzy tabeli dorzucili kolejny triumf, tym razem nad Estrelą. W wyjściowym składzie klasycznie znaleźli się Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Kibice wielokrotnych mistrzów kraju nie wyobrażają sobie ukochanej drużyny bez obecności tej dwójki. Polacy na szacunek zapracowali skromnością i skuteczną grą w defensywie.
I kto wie czy wkrótce nie dołączy do nich kolejny rodak. Mowa dokładnie o robiącym furorę w PKO BP Ekstraklasie Oskarze Pietuszewskim. Utalentowanego nastolatka obserwuje już w tym momencie mnóstwo klasowych zespołów. W środę portugalska A Bola podała, że do coraz dłuższej listy dołączyli dwukrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów. Wieści błyskawicznie dotarły także nad Wisłę. Potencjalny transfer z miejsca zostałby uznany za hit. Z ekscytacją całemu zamieszaniu przygląda się między innymi Grzegorz Mielcarski.
Z byłym napastnikiem FC Porto porozmawiał portal TVP Sprort. Co miał ciekawego do powiedzenia? "To byłby bardzo dobry ruch, chociażby dlatego, że Pietuszewski mógłby liczyć na pomoc Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Porto jest świetnym klubem, by pokazać się w Europie i później postawić kolejny krok. Gdyby udało mu się osiągnąć sukces w drużynie Smoków, to drzwi do największych europejskich klubów stanęłyby przed nim otworem" - przyznał zasłużony snajper.
Oskar Pietuszewski może trafić do FC Porto. Już jest pod obserwacją
Przy okazji 54-latek wcielił się w rolę doradcy i przedstawił najlepszy jego zdaniem scenariusz. "Dobrą opcją byłoby podpisanie kontraktu z silniejszym klubem przy jednoczesnym pozostaniu w PKO BP Ekstraklasie do końca sezonu. Dzięki temu Pietuszewski miałby czas na nauczenie się języka, dokładne zapoznanie się ze stylem gry nowej drużyny i oswojenie z myślami o tym, co czeka go w klubie. Jak już jednak wspomniałem, obecność Kiwiora i Bednarka pozwoli na znacznie spokojniejszą aklimatyzację" - powiedział.
Wszystko teraz jest tak naprawdę w rękach działaczy. Jeżeli Oskar Pietuszewski nie osiądzie na laurach, transfer do lepszych rozgrywek niż PKO BP Ekstraklasa to tylko kwestia czasu. Na razie młodzian skupia się na czwartkowym meczu w ramach Ligi Konferencji. Podopieczni Adriana Siemieńca o 21:00 na wyjeździe zmierzą się z AZ Alkmaar. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.