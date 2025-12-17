Popularne "Smoki" w lidze portugalskiej póki co spisują się niemal perfekcyjnie. FC Porto nie przegrało ani jednego spotkania i legitymuje się aż trzynastoma zwycięstwami. Niedawno liderzy tabeli dorzucili kolejny triumf, tym razem nad Estrelą. W wyjściowym składzie klasycznie znaleźli się Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Kibice wielokrotnych mistrzów kraju nie wyobrażają sobie ukochanej drużyny bez obecności tej dwójki. Polacy na szacunek zapracowali skromnością i skuteczną grą w defensywie.

I kto wie czy wkrótce nie dołączy do nich kolejny rodak. Mowa dokładnie o robiącym furorę w PKO BP Ekstraklasie Oskarze Pietuszewskim. Utalentowanego nastolatka obserwuje już w tym momencie mnóstwo klasowych zespołów. W środę portugalska A Bola podała, że do coraz dłuższej listy dołączyli dwukrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów. Wieści błyskawicznie dotarły także nad Wisłę. Potencjalny transfer z miejsca zostałby uznany za hit. Z ekscytacją całemu zamieszaniu przygląda się między innymi Grzegorz Mielcarski.

Z byłym napastnikiem FC Porto porozmawiał portal TVP Sprort. Co miał ciekawego do powiedzenia? "To byłby bardzo dobry ruch, chociażby dlatego, że Pietuszewski mógłby liczyć na pomoc Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Porto jest świetnym klubem, by pokazać się w Europie i później postawić kolejny krok. Gdyby udało mu się osiągnąć sukces w drużynie Smoków, to drzwi do największych europejskich klubów stanęłyby przed nim otworem" - przyznał zasłużony snajper.

Oskar Pietuszewski może trafić do FC Porto. Już jest pod obserwacją

Przy okazji 54-latek wcielił się w rolę doradcy i przedstawił najlepszy jego zdaniem scenariusz. "Dobrą opcją byłoby podpisanie kontraktu z silniejszym klubem przy jednoczesnym pozostaniu w PKO BP Ekstraklasie do końca sezonu. Dzięki temu Pietuszewski miałby czas na nauczenie się języka, dokładne zapoznanie się ze stylem gry nowej drużyny i oswojenie z myślami o tym, co czeka go w klubie. Jak już jednak wspomniałem, obecność Kiwiora i Bednarka pozwoli na znacznie spokojniejszą aklimatyzację" - powiedział.

Wszystko teraz jest tak naprawdę w rękach działaczy. Jeżeli Oskar Pietuszewski nie osiądzie na laurach, transfer do lepszych rozgrywek niż PKO BP Ekstraklasa to tylko kwestia czasu. Na razie młodzian skupia się na czwartkowym meczu w ramach Ligi Konferencji. Podopieczni Adriana Siemieńca o 21:00 na wyjeździe zmierzą się z AZ Alkmaar. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Oskar Pietuszewski PAWEL JASKOLKA East News

Jan Bednarek Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - Malmo MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Miguel RIOPA / AFP AFP