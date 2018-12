Fundusze inwestycyjne Alelega Luxembourg S.à r.l. i Noble Capital Partners Ltd., czyli nowi właściciele 100 procent akcji Wisły Kraków SA, muszą dzisiaj do północy przelać 12 milionów złotych na konto klubu. To najważniejszy warunek, by transakcja nabycia "Białej Gwiazdy" stała się faktem i uratowała zespół przed widmem degradacji.

W sobotę 22 grudnia dokonał się pierwszy etap warunkowej sprzedaży nobliwego klubu piłkarskiego, gdy kilka godzin po spotkaniu w magistracie prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z nowymi inwestorami klubu: Vanną Ly, Matsem Hartlingiem i Adamem Pietrowskim, z Reymonta popłynęły oświadczenia.

Najpierw oficjalna strona 13-krotnego mistrza Polski wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że właścicielem pełnego pakietu akcji klubu zostało luksembursko-brytyjskie konsorcjum dwóch funduszy inwestycyjnych, członkowie zarządu klubu oraz rady nadzorczej zrezygnowali z pełnionych funkcji, a ich dymisja została przyjęta. Tymczasowym prezesem został Pietrowski.

Chwilę później transakcję potwierdziła TS Wisła Kraków.

Teraz, aby przejęcie klubu definitywnie zostało przypieczętowane, inwestorzy muszą do północy 28 grudnia przelać na konto Wisły Kraków SA spory strumień pieniędzy. Chodzi o kwotę 12 milionów złotych, bo na tyle są szacowane krótkoterminowe długi, których spłata jest konieczna.

Głównymi wierzycielami klubu są piłkarze "Białej Gwiazdy", którzy od lipca nie otrzymywali pensji, a mimo to zakasali rękawy i w imponującym stylu spisywali się w meczach Ekstraklasy, zamykając rok w grupie mistrzowskiej na 8. miejscu.

W sytuacji, gdyby spełnił się czarny scenariusz, akcje klubu znów będą w posiadaniu TS Wisła.



Nad nowymi wybawcami Wisły Kraków od początku unosi się aura tajemniczości. W rozwianiu wątpliwości nie pomagają choćby takie sytuacje, jak ta, gdy Kambodżanin z francuskim paszportem Vanna Ly, wychodząc ze spotkania z prezydentem Krakowa, chował się przed dziennikarzami i fotoreporterami za... parasolką.

