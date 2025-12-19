W życiu Macieja Rybusa sprawy się skomplikowały. I to na różnych polach. Pod znakiem zapytania stoją jego dalsze piłkarskie losy. Choć kariery oficjalnie nie zakończył, wciąż pozostaje na aucie, jeśli chodzi o udział w profesjonalnych rozgrywkach. Ostatni mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał w maju 2024 roku. Wówczas Rubin Kazań z nim w składzie zremisował z Soczi 1:1. Polak został zmieniony w 70. minucie gry.

Na przestrzeni miesięcy zagrał w barwach założonej przez komików amatorskiej drużyny FC 10, lecz zdaje się, że i ta przygoda dobiegła końca.

Kryzys trawi nie tylko jego karierę, ale i życie uczuciowe. Żona Rybusa, która była jednym z zasadniczych powodów, dla których został w Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie, wniosła bowiem pozew o rozwód. Mimo rozstania piłkarz nie zamierza wracać na stałe do Polski. Głównie ze względu na dzieci, z którymi Maciej chce pozostawać w stałym kontakcie. I tu doszło do pewnego zwrotu akcji.

Maciej Rybus w Polsce. Wiadomo, kto mu towarzyszy

Mimo braku planów na przeprowadzkę do Polski Maciej Rybus absolutnie nie zrywa kontaktów ani z rodziną ani z ojczyzną. Okazuje się, że po dłuższej nieobecności postanowił teraz przylecieć do kraju na święta Bożego Narodzenia. W podróż nie wybrał się jednak sam. Towarzyszą mu synowie, o czym piłkarz poinformował w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie z chłopcami.

Dzieci to jego priorytet. Na powrót do piłki na wysokim poziomie już raczej nie ma szans, co Rybus sam potwierdził w rozmowie z portalem Metaratings.ru. "Jest mało prawdopodobne, żebym wrócił do rosyjskiej Priemjer-Ligi. Mam już 36 lat, co jest długim okresem dla piłkarza. Poza tym od dawna nie miałem żadnego doświadczenia zawodowego. Być może wrócę do Winline Media League. Ale na razie nie planuję przyszłości. Niestety, nie mam teraz czasu na piłkę nożną. Być może moja kariera już się skończyła" - przyznał.

W zeszłym roku celebrował okrągłą 20. rocznicę klubowej kariery. Zaczynał w Pelikanie Łowicz, później przeniósł się do Szamotuł. Seniorski rozdział otworzył natomiast w Legii Warszawa. Od tamtej pory występował w reprezentacji Polski, Tereku Groznym, Olympique Lyon, Lokomotiwie Moskwa, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań.

To właśnie w Rosji poznał Lanę Bajmatową, którą poślubił w 2018 roku. Niedługo później na świat przyszedł ich pierwszyn syn, Robert. Po trzech latach urodził się Adrian.

