Zillmann i Lesar już tego nie ukrywają. Tak spędzą święta Bożego Narodzenia

Zillmann i Lesar mówiły w programie m.in. o swoim związku i tym, co je połączyło w ostatnim czasie. Ostatnio obie wróciły do tańca i wiadomo już, że wystąpią w teledysku. Zillmann nie chciała jednak ujawniać, do jakiego utworu wykonają układ.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "halo tu polsat"

W "halo tu polsat" pojawiły się zarówno Katarzyna Zillmann jak i Janja Lesar. Obie panie opowiedziały m.in. o tym, jak wygląda aktualnie ich relacja i o tym, co już za nimi, m.in. także o przerwie w związku Lesar i Krzysztofa Hulboja.

Jest bardzo fajna relacja. Tak ciężko takie rzeczy określać, jakie słowo tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas pasja, taniec, przyjaźń. Lubimy razem gotować. Pomagam też Kasi zorganizować życie tu w Warszawie. Kasia poznaje trochę moich znajomych, ja jej znajomych

"To są bardzo trudne sytuacje, ale patrzę na to, że takie rzeczy się zdarzają. Czuję, że dla nas obojga to będzie dobre i wierzę w to. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, one są jeszcze w tej chwili nowe i bolesne, trzeba przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, Mam nadzieję, że będziemy dalej pracowali razem" - wyjawiła za to Lesar ws. Krzysztofa Hulboja.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar opowiedziały o świętach Bożego Narodzenia

W pewnym momencie padł temat, który jest istotny właściwie dla każdej pary, czyli kwestia świąt Bożego Narodzenia. Zillmann i Lesar dopiero zaczęły stawiać pierwsze wspólne kroki, a ponadto wioślarka ma mamę, z którą lubi spędzać czas.

Ostatecznie Zillmann i Lesar przyznały, że najprawdopodobniej święta Bożego Narodzenia spędzą razem. Kto wie, może tancerka odwiedzi wioślarkę w jej domu i w ten sposób dojdzie do ich pierwszej "rodzinnej" wigilii?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami" Adam Jankowski/REPORTER East News

Janja Lesar, Katarzyna Zillmann Paweł Wrzecion AKPA