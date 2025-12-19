Robert Lewandowski kontra Erling Haaland. Borys Szyc ruszył z pomocą
Robert Lewandowski w ciągu całego roku pokazał, że jest wciąż jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Profil 433, jeden z najbardziej znanych poświęconych piłce nożnej w sieci na całym świecie zorganizował plebiscyt, w którym jednym z bohaterów był właśnie "Lewy". W pierwszej rundzie dano mu się zmierzyć z Erlingiem Haalandem. Polaka wsparł Borys Szyc.
Lewandowski ze swoim klubem zdobył mistrzostwo La Ligi i zajął drugie miejsce w rankingu strzelców, mając na koncie 27 bramek. Ten sezon rozpoczął z nieco większymi turbulencjami spowodowanymi m.in. kontuzją.
Robert Lewandowski kontra Erling Haaland
Który z nich był lepszy według kibiców w minionym roku - Robert Lewandowski czy Erling Haaland? Piłkarz Barcelony, który zdobył w ubiegłym sezonie mistrzostwo kraju i był kluczowym elementem swojego zespołu czy młody i błyskotliwy Norweg, który w ostatnim czasie poprowadził swój zespół m.in. do zwycięstwa z Realem Madryt w Lidze Mistrzów?
Na to pytanie mieli sobie odpowiedzieć fani piłki nożnej odwiedzający profil 433 na Instagramie - jeden z najbardziej znanych profili dotyczących piłki nożnej na całym świecie, który obserwuje aż 77,5 mln użytkowników. Społeczność jest bardzo zaangażowana, co widać również w kontekście głosowań na najlepszego piłkarza roku.
W pierwszej rundzie doszło m.in. do pojedynku między Robertem Lewandowskim a Erlingiem Haalandem. Wygrany zmierzy się później z wygranym z pary Desire Doue - Scott McTominay.
Borys Szyc wspiera Roberta Lewandowskiego
Głosować w plebiscycie mogli wszyscy fani piłki. Wpis dotyczący ogłoszenia starcia polubiła m.in. wspierająca zawsze swojego męża Anna Lewandowska. Jak się okazało, w komentarzach zawalczyć o dobry wynik dla Polaka w tym kontekście postanowił również polski aktor Borys Szyc.
Napisał tylko dwa słowa: "Robert Lewandowski". Pod jego komentarzem pojawiło się sporo takich, w których zastanawiano się, dlaczego głosy idą przede wszystkim na Haalanda, skoro "Lewy" ma za sobą lepszy sezon. Widać, że hitowe głosowe już na samym początku plebiscytu wywołało spore emocje.