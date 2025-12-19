Nici z transferu Stali Gorzów. Nie będzie ucieczki, powiedział to otwarcie
Trener Mariusz Staszewski jeszcze przed odejściem Michała Świącika z Krono-Plast Włókniarza przedłużył swój kontrakt w Częstochowie o kolejne dwa lata. Nie przeszkodziło to jednak w namawianiu go na zmianę decyzji przez inne kluby. W tym gronie była m.in. Stal Gorzów, której od wielu lat zależy na Staszewskim. - Na pewno nie są tak wielkim kandydatem do spadku jak my - mówi otwarcie w Tygodniku Żużlowym. Trener Włókniarza zdaje sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji. Ma już jednak plan, jak temu zaradzić.
Kiedy przed sezonem 2025 Mariusz Staszewski przychodził do Częstochowy, już wtedy skazywano jego zespół na pożarcie. Finalnie trener spełnił swoje zadanie i utrzymał zespół w PGE Ekstralidze. Teraz jednak sytuacja przynajmniej na papierze wygląda bardzo nieciekawie.
Stal Gorzów chciała Staszewskiego. Nie będzie ucieczki z Częstochowy
Staszewski mimo to dotrzymał wcześniejszych ustaleń i poprowadzi w teorii najsłabszy zespół w lidze. Jeszcze przed przejęciem klubu przez Januszkę przedłużył swój kontrakt pod Jasną Górą o kolejne dwa lata. I jak wspomnieliśmy ustaleń dotrzymał, choć oferty cały czas do niego spływały. Mówiło się o Polonii Bydgoszcz, ale przede wszystkim o Stali Gorzów.
9-krotny mistrz Polski składa ofertę Staszewskiemu niemalże co roku. Gdyby zdecydował się na odejście z Częstochowy i zerwanie kontraktu, miałby dużo łatwiejsze zadanie. W Stali są co najmniej dwaj zawodnicy, których stać na seryjne zdobywanie "dwucyfrówek". - Myślę, że przynajmniej na papierze Stal Gorzów w chwili obecnej ma dużo mocniejszy skład od Włókniarza. Na pewno nie są tak wielkim kandydatem do spadku jak my - mówi otwarcie.
Staszewski komunikuje wprost. "Nie chcemy do tego dopuścić"
Mowa o Andersie Thomsenie i Jacku Holderze, o których zresztą zabiegał nowy właściciel Włókniarza. Duńczyk i Australijczyk okazali się jednak lojalni wobec Stali. - Gorzów miał ich zaklepanych i raczej nie liczyłem, że coś się zmieni. Wątpliwości pojawiły się wraz z doniesieniami prasowymi o kłopotach finansowych. Zawodnicy Stali okazali się jednak lojalni i zostali przy tym, co uzgodnili z działaczami z Gorzowa - zaznacza Staszewski.
W Częstochowie muszą teraz liczyć na jakiś cud i nagły wystrzał formy Rohana Tungate'a czy Jaimona Lidsey'a. Obaj zawodnicy mają potencjał na lepszą jazdę, ale do tej pory w elicie punktowali bardzo nieregularnie. Włókniarza ratuje fakt, że zespół ma przed sobą praktycznie 14 sparingów, które mają być przygotowaniem do kluczowego okresu sezonu. Chodzi o fazę play-down, gdzie wszystko się rozstrzygnie.
- Żużel jest nieprzewidywalny. Doskonale wiem, w jakim miejscu jesteśmy, wiem, czego się od nas oczekuje, i postaramy się zaskoczyć tych, którzy odebrali nam jakiekolwiek szanse. Nie chcemy dopuścić do tego, że przez 14 rund będziemy zbierać cięgi i nagle w ostatniej chwili wyciągniemy właściwe wnioski. Nie chciałbym, żeby tak to wyglądało - kwituje szkoleniowiec "Lwów".