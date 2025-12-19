Nici z transferu Stali Gorzów. Nie będzie ucieczki, powiedział to otwarcie

Kiedy przed sezonem 2025 Mariusz Staszewski przychodził do Częstochowy, już wtedy skazywano jego zespół na pożarcie. Finalnie trener spełnił swoje zadanie i utrzymał zespół w PGE Ekstralidze. Teraz jednak sytuacja przynajmniej na papierze wygląda bardzo nieciekawie.

Stal Gorzów chciała Staszewskiego. Nie będzie ucieczki z Częstochowy

Staszewski mimo to dotrzymał wcześniejszych ustaleń i poprowadzi w teorii najsłabszy zespół w lidze. Jeszcze przed przejęciem klubu przez Januszkę przedłużył swój kontrakt pod Jasną Górą o kolejne dwa lata. I jak wspomnieliśmy ustaleń dotrzymał, choć oferty cały czas do niego spływały. Mówiło się o Polonii Bydgoszcz, ale przede wszystkim o Stali Gorzów.

9-krotny mistrz Polski składa ofertę Staszewskiemu niemalże co roku. Gdyby zdecydował się na odejście z Częstochowy i zerwanie kontraktu, miałby dużo łatwiejsze zadanie. W Stali są co najmniej dwaj zawodnicy, których stać na seryjne zdobywanie "dwucyfrówek". - Myślę, że przynajmniej na papierze Stal Gorzów w chwili obecnej ma dużo mocniejszy skład od Włókniarza. Na pewno nie są tak wielkim kandydatem do spadku jak my - mówi otwarcie.

Staszewski komunikuje wprost. "Nie chcemy do tego dopuścić"

Mowa o Andersie Thomsenie i Jacku Holderze, o których zresztą zabiegał nowy właściciel Włókniarza. Duńczyk i Australijczyk okazali się jednak lojalni wobec Stali. - Gorzów miał ich zaklepanych i raczej nie liczyłem, że coś się zmieni. Wątpliwości pojawiły się wraz z doniesieniami prasowymi o kłopotach finansowych. Zawodnicy Stali okazali się jednak lojalni i zostali przy tym, co uzgodnili z działaczami z Gorzowa - zaznacza Staszewski.

W Częstochowie muszą teraz liczyć na jakiś cud i nagły wystrzał formy Rohana Tungate'a czy Jaimona Lidsey'a. Obaj zawodnicy mają potencjał na lepszą jazdę, ale do tej pory w elicie punktowali bardzo nieregularnie. Włókniarza ratuje fakt, że zespół ma przed sobą praktycznie 14 sparingów, które mają być przygotowaniem do kluczowego okresu sezonu. Chodzi o fazę play-down, gdzie wszystko się rozstrzygnie.

- Żużel jest nieprzewidywalny. Doskonale wiem, w jakim miejscu jesteśmy, wiem, czego się od nas oczekuje, i postaramy się zaskoczyć tych, którzy odebrali nam jakiekolwiek szanse. Nie chcemy dopuścić do tego, że przez 14 rund będziemy zbierać cięgi i nagle w ostatniej chwili wyciągniemy właściwe wnioski. Nie chciałbym, żeby tak to wyglądało - kwituje szkoleniowiec "Lwów".

Kibice Stali Gorzów FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mariusz Staszewski, trener Włókniarza Częstochowa ma o czym myśleć. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Dynamo Kijów - Noah. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport