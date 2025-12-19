Potężny cios dla Świątek, tytuł przepadł. Po 11 miesiącach jest decyzja

W świecie tenisa trwa powoli odliczanie do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie 2025. A będzie nim rzecz jasna Australian Open, w trakcie którego Iga Świątek powalczy o ostatni tytuł, którego brakuje jej do skompletowania Wielkiego Szlema.

- Wiem, że jest siedem meczów do wygrania, a Wielki Szlem trwa dwa tygodnie, w trakcie których wiele może się wydarzyć. Dlatego zamierzam po prostu działać krok po kroku. Kluczem jest skupienie się na dobrych wynikach przedsezonowych, a potem zobaczymy. Ale na pewno byłoby to spełnienie marzeń - powiedziała Polka w rozmowie z portalem Claytennis.com, wybiegając już myślami w przyszłość.

Tymczasem wciąż wybrzmiewają jeszcze echa tegorocznej rywalizacji w Melbourne, w trakcie której obecna wiceliderka rankingu WTA zatrzymała się na półfinale.

Jest werdykt po Australian Open. Pogromczyni Igi Świątek wyróżniona

Pogromczynią naszej reprezentantki okazała się wówczas Madison Keys. W trzecim secie Amerykanka znalazła się pod ścianą, broniąc piłki meczowej, a mimo to ograła Igę Świątek 5:7, 6:1, 7:6(8). Później poszła za ciosem, pokonując w finale Arynę Sabalenkę, dzięki czemu wywalczyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Teraz sukces Madison Keys na Antypodach został kolejny raz doceniony. Redakcja portalu "Sporskeeda" właśnie wskazała, że był to jej zdaniem najlepszy moment sezonu 2025.

Madison Keys była typowana na triumfatorkę turnieju wielkoszlemowego już jako juniorka. Gdy weszła do cyklu WTA, przechodząc na zawodowstwo, jej wyniki były solidne. Ale kiedy w 2017 roku dostała szansę na wielkoszlemową chwałę, nerwy ją sparaliżowały i w finale US Open wypadła znacznie poniżej oczekiwań. Keys dostała w tym roku kolejną szansę na wielkoszlemowy tytuł i tym razem była na to przygotowana

Co ciekawe, jako drugi najlepszy moment wyróżniona została niezwykle radosna dla Igi Świątek chwila jej zwycięstwa na kortach Wimbledonu.

- Po zwycięstwie na Rolandzie Garrosie w 2024 roku Iga Świątek nie dotarła do żadnego finału w ciągu kolejnych 12 miesięcy. To był trudny okres dla kogoś, kto przyzwyczaił nas do swojej dominacji. Jednak fortuna w tenisie często zmienia zdanie i to coś, co wydarzyło się ponownie - zaznaczyła wspomniana redakcja.

