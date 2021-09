Stal Mielec - Wisła Kraków. W historycznych potyczkach minimalnie lepsza Wisła

Jeśli brać pod uwagę tylko ligowe spotkania, to minimalnie lepsza jest Wisła. Z 49 meczów krakowianie wygrali 18, przegrali 17 i 14 razy padł remis. Bilans bramkowy to 62-58 na korzyść Wisły.

Stal - Wisła. Wysokie zwycięstwo wiślaków

Pierwsze ligowe spotkanie między tymi zespołami rozegrano w 1961 r. i wówczas górą byli krakowianie. Stal na wygraną musiała czekać blisko 10 lat, bo po raz pierwszy pokonała Wisłę w sezonie 1970/1971, ale zrobiło to wysoko, bo 5-2.

Najwyższą wygraną w starciach między tymi zespołami zanotowano jednak niedawno, bo 18 października 2020 r., gdy krakowianie wygrali w Mielcu aż 6-0! W rewanżu górą również byli wiślacy (3-1), ale Stal odegrała się w tym sezonie i półtora miesiąca temu wygrała na swoim boisku 2-1.

Stal Mielec - Wisła Kraków. Kto awansuje w Pucharze Polski?

Oba zespoły do walki w Pucharze Polski przystąpią ranne. Wisła bardzo boleśnie, bo w piątek przegrała w Poznaniu z Lechem aż 0-5. Dwa dni później cierpiała także Stal i jej kibice, bo w Mielcu drużyna przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3.

- To dobrze, że szybko gramy następny mecz, bo możemy się zrehabilitować. Musimy być mocni i chcę widzieć reakcję na to, co się stało w Poznaniu. Na boisko w Mielcu musimy jednak wyjść z czystymi głowami, a nie koncentrować się już na spotkaniu z Lechem. Teraz liczy się tylko potyczka ze Stalą - podkreśla Gul’a (więcej możecie przeczytać TUTAJ ).

Mecz Stal Mielec - Wisła Kraków dziś o godz. 20.30. relacja tekstowa w Interii, transmisja w Polsacie Sport. Zwycięzca awansuje do drugiej rundy Pucharu Polski, a przypomnijmy, że Wiśle nie udało się to od trzech sezonów.

PJ