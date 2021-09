Gdyby przypominać czarny sen Wisły z ostatnich trzech sezonów, to każdy zaczynałby się meczem pierwszej rundy Pucharu Polski. Rok temu krakowianie przegrali z trzecioligowym (!) KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i wpadli w dołek, z którego za trenera Artura Skowronka nie potrafili się już wygrzebać.

Dwa lata temu kompromitacja była niewiele mniejsza, bo krakowianie odpadli z drugoligowymi Błękitnymi Stargard Szczeciński. Z kolei trzy sezony temu także potknęli się na pierwszej przeszkodzie, ale już nie tak spektakularnie, bo przegrali po rzutach karnych z Lechią Gdańsk.

Stal - Wisła. Dwie bolesne porażki

Dziś zadanie łatwe nie będzie, bo choć Stal w tabeli Ekstraklasy jest niżej od Wisły, to jednak kilka tygodni temu w Mielcu krakowianie przegrali 1-2. Powtórzenie podobnego wyniku oznaczałoby zakończeniu gry w Pucharze Polski, na który władze Wisły mocno jednak liczą.

- Doceniam dyskusję naszych prezesów o tym, jak ważny dla nas jest Puchar Polski. Mamy szacunek do Stali, ale także w tych rozgrywkach chcemy wygrywać. Musimy do tego być jednak dobrze przygotowani. Musimy pokazać ambicję - podkreśla Adrian Gul’a, trener Wisły.

Do walki w Pucharze Polski oba zespoły przystąpią ranne. Wisła bardzo boleśnie, bo w piątek przegrała w Poznaniu z Lechem aż 0-5. Dwa dni później cierpiała także Stal i jej kibice, bo w Mielcu drużyna przegrała z Rakowem Częstochowa 0-3.

- To dobrze, że szybko gramy następny mecz, bo możemy się zrehabilitować. Musimy być mocni i chcę widzieć reakcję na to, co się stało w Poznaniu. Na boisko w Mielcu musimy jednak wyjść z czystymi głowami, a nie koncentrować się już na spotkaniu z Lechem. Teraz liczy się tylko potyczka ze Stalą - podkreśla Gul’a.

Stal - Wisła. Jak zagra trener Gul'a?



W meczu ze Stalą trener Wisły chce postawić na najmocniejszy skład, ale nie wyklucza również zmian. Na pewno będą one dotyczyły kilku zawodników, ale czy Gul’a zdecyduje się zmienić również taktykę? Do tej pory słowacki szkoleniowiec stawiał na ofensywę i wymianę w ciosów, ale w Poznaniu drużyna została mocno znokautowana. Jak zatem Wisła będzie chciała zagrać w Mielcu?

- Wiem, po co tutaj jestem. Wiem, jak chcemy wyglądać i jak chcemy grać. Oczywiście musimy poprawić sprawy taktyczne oraz naszą fizyczności i mentalność. Oczywiście możemy dokonać zmian taktycznych, ale nie tylko na mecze z Lechem. Musimy to zrobić w ogóle i w zależności od tego jak gra przeciwnik - zaznacza Gul’a.

Mecz Stal Mielec - Wisła Kraków dziś o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport, relacja tekstowa w Interii. Zwycięzca spotkania awansuje do drugiej rundy Pucharu Polski.

Piotr Jawor