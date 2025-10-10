Świątek jeszcze przed meczem z Paolini nadała komunikat. Nie mogła milczeć

Iga Świątek obecnie przebywa w Wuhan, gdzie rozgrywany jest ostatni w tym sezonie turniej rangi WTA 1000. W piątkowym ćwierćfinale jej rywalką była Jasmine Paolini. Włoszka ku zaskoczeniu kibiców i dziennikarzy zdominowała rywalizację i odprawiła z kwikiem wiceliderkę światowego rankingu, wygrywając mecz 6:1, 6:2. Jeszcze przed wyjściem na kort na profilu raszynianki w mediach społecznościowych pojawił się wymowny wpis.

Iga Świątek przypomina o Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego

Iga Świątek po raz kolejny pokazała, że jest nie tylko sportową ambasadorką Polski, ale także osobą, która potrafi wykorzystać swoją popularność, by zwrócić uwagę na sprawy ważne społecznie. 10 października, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, liderka światowego rankingu opublikowała w mediach społecznościowych specjalny wpis, w którym przypomniała, jak istotna jest troska o równowagę psychiczną. Polski tenis obiegła wiadomość, że mistrzyni Roland Garros nie ograniczyła się jedynie do słów - zapowiedziała też dalsze wsparcie finansowe dla organizacji zajmujących się tą tematyką.

"10 października to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, jak ważne jest to, żebyśmy dbali o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia" - napisała Świątek. "Mam nadzieję, że znajdziecie dziś chwilę, żeby o tym pomyśleć i zrobić coś dla siebie. Tymczasem ja kontynuuję swoją coroczną tradycję dotyczącą wspierania organizacji działających w obszarze zdrowia psychicznego" - dodała.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od lat podkreśla, że zaburzenia psychiczne należą do największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Według danych instytucji zmaga się z nimi już ponad miliard ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, obchodzony co roku 10 października, ma na celu nie tylko podnoszenie świadomości, ale również przełamywanie społecznych stereotypów i zachęcanie do rozmowy na ten temat. Głos sportowców, którzy na co dzień funkcjonują pod ogromną presją, jest w tym kontekście szczególnie cenny.

Świątek nie po raz pierwszy angażuje się w podobne inicjatywy. W poprzednich latach również przekazywała środki finansowe na rzecz organizacji wspierających osoby zmagające się z problemami psychicznymi. Podkreślała wielokrotnie, że profesjonalny sport wymaga nie tylko przygotowania fizycznego, ale i odporności psychicznej, a troska o dobrostan emocjonalny jest fundamentem rozwoju każdego człowieka.

