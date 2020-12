W sobotę 5 grudnia, na dzień przed 90. urodzinami, zmarł prof. dr hab. Wojciech Zabłocki, wybitny polski szermierz, architekt, były prezes i prezes honorowy Polskiej Akademii Olimpijskiej.

O śmierci Wojciecha Zabłockiego poinformował Polski Komitet Olimpijski.

6 grudnia skończyłby 90 lat. Był mężem zmarłej w 2017 roku aktorki, Aliny Janowskiej.

Wojciech Zabłocki to jeden z najwybitniejszych polskich szermierzy. Szablista, uczestnik czterech edycji igrzysk olimpijskich, trzykrotny medalista olimpijski w turniejach drużynowych (srebro w 1956 roku w Melbourne i w 1960 w Rzymie, brąz w Tokio w 1964).

Zdobył ponadto 10 medali mistrzostw świata.

Wojciech Zabłocki to Kawaler medalu Kalos Kagathos (1985) i członek jego kapituły. Odznaczony m. in. wielokrotnie Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Krzyżem Kawalerskim (1960), Oficerskim (1996) i Komandorskim OOP, a także Wawrzynem Olimpijskim PKOl (1969 - srebro, 1980 - brąz, 2016 - złoto) i Medalem MKOl Sport and Science (1992).



- Poza wspaniałą karierą i sportowym życiem godnym naśladowania był także znakomitym architektem, twórcą wielu obiektów sportowych, akwarelistą, autorem wielu książek, a prywatnie mężem Aliny Janowskiej, znanej i cenionej aktorki, a także uczestniczki Powstania Warszawskiego - przypomniano we wspomnieniu PKOl.