Lotos Trefl Gdańsk - Cerrad Czarni Radom 1:3. Pożegnalny występ Piotra Gacka

Były reprezentacyjny libero Piotr Gacek zakończył sportową karierę. 39-letni zawodnik po raz ostatni wybiegł na parkiet w meczu o siódme miejsce PlusLigi. Jego Lotos Trefl Gdańsk przegrał z Cerradem Czarnymi Radom 1:3 i to podopieczni Roberta Prygla zakończyli sezon na siódmej pozycji.

Zdjęcie Piotr Gacek zakończył sportową karierę /Fot. Adam Warżawa /PAP

Pierwsze spotkanie w Radomiu gdańszczanie wygrali 3:2 i to oni byli faworytem w rewanżu. Inauguracyjna partia była wyrównana do stanu 6:6. Od tego momentu aż dziewięć punktów z rzędu zdobyli goście. Trener Andrea Anastasi robił zmiany, brał przerwy, ale nic nie pomagało. Niemoc Lotosy Trefl przełamał dopiero Miłosz Hebda. Tak dużej przewagi podopieczni Roberta Prygla nie zmarnowali (25:19).



Drugi był bardzo zacięty. W decydujących momentach sprawy w swoje ręce wziął Mateusz Mika. Reprezentant Polski najpierw skutecznie zaatakował, a potem popisał się dwoma asami serwisowymi (30:28).



Siatkarze z Radomia nie załamali się i w trzeciej odsłonie to oni dyktowali warunki na boisku. Bardzo dobrze radził sobie zwłaszcza Jakub Ziobrowski. Czarni wygrali pewnie 25:18. Jeden set dzielił ich od zwycięstwa i zajęcia siódmego miejsca w PlusLidze.

Reklama

Czarni poszli za ciosem. W czwartej partii ich przewaga również była wyraźna. Przy stanie 21:14 dla gości Piotr Gacek opuścił boisko. Kibice zgotowali mu owację na stojąco. Piotra Gacka z trybun oklaskiwali m.in. Piotr Gruszka, Artur Siódmiak i Dariusz Michalczewski. Były już siatkarz z ławki oglądał ostatnie piłki meczu. Lotos przegrał czwartą partię 18:25 i całe spotkanie 1:3.



Na pożegnanie tytuł MVP meczu otrzymał Piotr Gacek.



Piotr Gacek wystąpił w reprezentacji Polski ponad 100 razy. Z "Biało-czerwonymi" sięgnął po złoty medal mistrzostw Europy (2009), srebrny mistrzostw świata (2006) i brązowy w Pucharze Świata (2015). W swojej bogatej karierze bronił barw Mechanika Nysa, AZS Opole, GTPS Gorzów Wielkopolski, NKS Nysa, AZS Częstochowa, Skry Bełchatów, ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle i Lotosu Trefl Gdańsk. Ze Skrą dwa razy zdobył mistrzostwo Polski. Ma na koncie osiem medali mistrzostw Polski, w tym dwa złote ze Skrą. Pięciokrotnie triumfował w Pucharze Polski.

Mecz o 7. miejsce:

Lotos Trefl Gdańsk - Cerrad Czarni Radom 1:3 (19:25, 30:28, 18:25, 18:25)

Pierwsze spotkanie wygrał Lotos Trefl, ale tylko 3:2. Radomianie zajęli 7., a gdańszczanie 8. miejsce w PlusLidze.



Mecz o 13. miejsce:

Effector Kielce - BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:19, 25:17, 25:19)

Pierwsze spotkanie wygrał Effector 3:2. Kielecka drużyna zajęła 13., a zespół z Bielska-Białej 14. miejsce w PlusLidze.



Effector Kielce: Leo Andric, Marcin Komenda, Jakub Wachnik, Peter Wohlfahrtstatter, Aleksiej Nałobin, Maciej Pawliński - Damian Sobczak (libero) - Szymon Biniek (libero), Konrad Formela.

BBTS Bielsko-Biała: Krzysztof Bieńkowski, Mariusz Gaca, Kamil Kwasowski, Wojciech Siek, Adam Bartos, Bartosz Janeczek - Krzysztof Modzelewski (libero) - Paweł Gryc, Milos Vemic, Przemysław Czauderna (libero), Bartłomiej Grzechnik, Bartłomiej Lipiński.