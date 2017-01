Cristiano Ronaldo piłkarzem roku według FIFA

Cristiano Ronaldo został piłkarzem roku na gali FIFA, która odbyła się w Zurychu 9 stycznia 2017 roku. Po raz pierwszy od sześciu lat impreza odbywała się bez udziału magazynu "France Football". Nagrodę Portugalczykowi wręczył Gianni Infantino, prezes FIFA.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo z nagrodą, obok Gianni Infantino /AFP

- To nie po raz pierwszy, ale uczucie jest niesamowite. Muszę podziękować swoim kolegom z klubu i reprezentacji, rodzinie, dziewczynie. To był najlepszy rok w mojej karierze - powiedział po odebraniu nagrody Ronaldo, który z Realem Madryt wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwo świata, a z reprezentacją mistrzostwo Europy we Francji.



- Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali - dodał.

W tym roku najlepszego piłkarza wybierali selekcjonerze i kapitanowie reprezentacji, dziennikarze, a także kibice.

Ronaldo nagrodę FiFA otrzymał już po raz piąty - dwie samodzielne (2008 i 2017) oraz trzy łączone ze "Złotą Piłką" (2013, 2014, 2016).



Na samym początku uroczystości zaprezentowano najlepszą jedenastkę roku, wybraną według piłkarzy. Zdominowali ją gracze Realu Madryt, których znalazło się w niej pięciu: Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modrić, Toni Kroos i Cristiano Ronaldo, oraz FC Barcelona (czterech): Gerard Pique, Andres Iniesta, Lionel Messi i Luis Suarez.

Zawodników "Dumy Katalonii" zabrakło na gali, co, jak tłumaczył Andres Iniesta w specjalnym wideo, związane jest z przygotowaniami do rewanżowego meczu w 1/8 finału Pucharu Króla.

Specjalną nagrodę dla kibiców otrzymali fani Borussii Dortmund i Liverpool FC za wspaniałą oprawę stworzoną podczas ćwierćfinałowych meczów Ligi Europejskiej w sezonie 2015/16.

Trenerką roku została Niemka Silvia Neid, która dla swojego kraju wywalczyła pierwszy złoty medal olimpijski w piłce nożnej kobiecej.

Nagrodę fair play otrzymał klub Atletico Nacional, który oddał Copa Sudamericana Chapecoense. Większość piłkarzy i sztabu szkoleniowego brazylijskiego klubu zginęła podczas katastrofy lotniczej pod Medellin, kiedy lecieli na pierwszy mecz finałowy tych rozgrywek.

Trenerem roku został Claudio Ranieri, który poprowadził Leicester City do pierwszego mistrzostwa Anglii w ponad stuletniej historii klubu. Włoch pokonał w finałowej rywalizacji Zinedine'a Zidane'a, trenera Realu Madryt, i Fernanda Santosa, selekcjonera reprezentacji Portugalii.

Ranieri niespełna trzy lata temu, jako selekcjoner Grecji, przegrał z Wyspami Owczymi, a teraz pierwszy raz w karierze został trenerem roku.



Najładniejszą bramkę w 2016 roku zdobył Malezyjczyk Mohd Faiz bin Subri. Wyboru dokonali kibice w głosowaniu internetowym.

Na koniec zostawiono dwie najbardziej prestiżowe nagrody.

Piłkarką roku została Amerykanka Carli Lloyd.

Piłkarzem roku wybrano natomiast Ronalda. W finałowej trójce znaleźli się także Antoine Griezmann (Atletico Madryt, reprezentacja Francji) i Messi (Barcelona, reprezentacja Argentyny).



Ceremonia w Zurychu była prowadzona przez aktorkę Evę Longorię i prezentera Marca Schreyla.

Zdjęcie Jedenastka roku (bez graczy Barcelony) z Evą Longorią Marcusem Schreylem /AFP

Jedenastka FIFA według piłkarzy: Manuel Neuer - Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modrić, Toni Kroos, Andres Iniesta - Lionel Messi, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo

Nagroda dla kibiców: kibice Borussii Dortmund i Liverpoolu za mecze w ćwierćfinale Ligi Europejskiej sezonu 2015/16

Trenerka roku: Silvia Neid (reprezentacja Niemiec)

Nagroda Fair Play: Atletico Nacional

Trener roku: Claudio Ranieri (Leicester City)

Nagroda za wspaniałą karierę: Falcao (Brazylia)



Najładniejszy gol roku: Mohd Faiz bin Subri (Malezja)

Piłkarka roku: Amerykanka Carli Lloyd



Piłkarz roku: Portugalczyk Cristiano Ronaldo (Real Madryt)