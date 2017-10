Robert Parzęczewski znokautował Tomasa Adamka

Robert Parzęczewski (17-1, 10 KO) i Tomas Adamek (26-15-2, 9 KO) przysporzyli kibicom w Łomiankach, ale i też przed telewizorami, sporo emocji. Bo choć walka była krótka, to emocjonująca i niezwykle krwawa.

Zdjęcie Robert Parzęczewski /Fot. Łukasz Dziekan/REPORTER /East News

Już w połowie pierwszej rundy obaj zderzyli się przypadkowo głowami. Z czoła Czecha poleciała krew. Ale jeszcze gorzej wyglądał Polak. Przez głębokie rozcięcie nad łukiem brwiowym krew spływała mu do oka. Mimo tego w drugim starciu "Arab" strzelił prawym krzyżowym, naruszył przeciwnika, dopadł go jeszcze przy linach kilkoma kolejnymi "bombami" i posłał na deski. Niestety zbytnio się "podpalił" i sam sobie tym trochę przeszkodził. Doświadczony rywal przetrwał kryzys, by w trzecim oraz czwartym starciu podjąć rękawice i twarde wymiany.



Koniec nastąpił w piątej rundzie. Znów skuteczny prawym krzyżowy eksplodował na szczęce Adamka i zrobił takie spustoszenie, że Czech aż wyleciał poza liny. Co prawda zdołał się jeszcze podnieść, lecz sędzia Arek Małek popatrzył mu głęboko w oczy i zatrzymał dalszą rywalizację.



"Rozcięcie jest głębokie, ale na grudzień będę gotowy" - krzyczał jeszcze w ringu pięściarz z Częstochowy.

Reklama