Żużel. 2. Liga Żużlowa. "Szóstka" dla Dróżdża!

Noty dla zawodników SpecHouse PSŻ Poznań

Robert Chmiel: 1 - trójka w pierwszym biegu dnia nie może jakkolwiek zmienić oceny jego postawy. Zawiódł całkowicie. Miał być liderem, a przegrywał nawet z nie najlepszym Aarnio. Bardzo słaby występ wychowanka rybnickiego ROW-u.

Kevin Woelbert: 4+ - mieszany występ Niemca. Zdobył 11 punktów, co nie jest słabym wynikiem, jednak jedno z trzech podwójnych zwycięstw rawiczan, które dało im zwycięstwo w całym meczu było właśnie m.in. na Woelbercie. Poza tym, nie był w stanie wygrywać z liderami Kolejarza w końcówce zawodów. Można było oczekiwać po nim więcej.

Lars Skupień: 4+ - choć zdobył mniej punktów niż Woelbert, ocena taka sama głównie ze względu na niższe oczekiwania. Niewielu się spodziewało, że wychowanek ROW-u będzie jednym z liderów PSŻ, a tymczasem Skupień pokazał, że dobry środek zawodów w Opolu to nie był przypadek, a zwiastun nie najgorszej formy. Ocena byłaby wyższa, gdyby powalczył w biegu piętnastym.

Tero Aarnio: 3 - słaby występ Fina, jednak było widać, że mu zależy. Walczył ambitnie, udało mu się nawet minąć Gilmore’a. Nie odmienił losów drużyny, jednak zaprezentował się chyba odrobinę lepiej niż Jonas Seifert-Salk, którego zastąpił.

Matias Nielsen: 5 - gdyby udało mu się zrobić coś więcej w ostatnim biegu dnia, spokojnie mógłby dostać szóstkę, a tak jest piątka. Młody Duńczyk może być kolejnym zawodnikiem z kraju Hamleta, którego gwiazda rozbłyśnie w Poznaniu. Tym razem do ambitnej postawy dorzucił więcej punktów i wygląda obiecująco.

Kacper Kłosok: 2+ - ciężko ocenić jego występ. W biegu młodzieżowym dzięki jego ruchowi Szwacher przedostał się na trzecią pozycję. Plan minimum więc wykonał. Później nie punktował, ale dojeżdżał do mety, co nie wszyscy juniorzy potrafią.

Szymon Szwacher: 1 - dowiózł jeden punkt wypracowany przez Kłosoka i drugi, który otrzymał za darmo. Nie ustrzegł się jednak upadku, gdy przeszarżował, atakując Gilmore’a. Umie płynnie pokonywać dystans czterech kółek, jednak raczej nie odmieni drużyny PSŻ.

Noty dla zawodników Metalika Recycling Kolejarz Rawicz

Damian Baliński: 5 - z biegu na bieg wyglądał coraz lepiej i zakończył mecz z przytupem. Wydawało się, że doświadczony zawodnik będzie przydatny dla Kolejarza jedynie w Rawiczu, tymczasem zaskoczył i był jednym z liderów w Poznaniu.

Matthew Gilmore: 1 - próbował, ale niewiele z tego wychodziło. Zaskoczył na początku biegu trzeciego, gdy znalazł się na drugiej pozycji za Damianem Dróżdżem, jednak zakończył ten wyścig na ostatnim miejscu. Później nie pokonał żadnego z rywali (poza juniorem Kłosokiem).

Keynan Rew: 2 - zaliczył w tym meczu jeden dobry bieg. W wyścigu ósmym na zmianę z Szymonem Szlauderbachem atakował Matiasa Nielsena. Niestety w pozostałych gonitwach nie był tak szybki, choć należy wziąć poprawkę na numer startowy, pod który mają trafiać liderzy. Nie pomógł on na pewno młodemu Australijczykowi.

Szymon Szlauderbach: 5 - jeden z trzech liderów Kolejarza w tym meczu. Drugi bardzo dobry występ tego młodego zawodnika w tym sezonie. W pierwszej połowie meczu miał problem z wygrywaniem biegów, jednak dwa ostatnie biegi to dwa podwójne zwycięstwa, dające wygraną Kolejarzowi.

Damian Dróżdż: 6 - do kompletu zabrakło trójki z biegu trzeciego, gdy dał się minął Nielsenowi. Niezależnie od tego, Dróżdż był tego dnia znakomity. Jako jeden z niewielu potrafił wyprzedzać na dystansie.

Krzysztof Sadurski: 4 - nie był to idealny występ, ale na pewno bardzo solidny. Dał dobrą zmianę w biegu siódmym, przyczyniając się do zniwelowania przewagi miejscowych, czy w biegu dwunastym przywożąc korzystny wynik do mety. Nie ustrzegł się zera, ale nie wpływa na ogólnie dobry obraz postawy Sadurskiego.

Hubert Ścibak: 1 - zero, zmieniony, wykluczenie za drugie ostrzeżenie. W przypadku tego zawodnika ciężko coś więcej napisać, bo wystartował w zaledwie jednym biegu. Można jednak skomentować, że zaliczył bezsensowne wykluczenie za drugie ostrzeżenie.

