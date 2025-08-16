Trzy kolejki i wszystko już jasne. Tak Bukowiecki wrócił do światowej elity

21.20 m niespełna miesiąc temu w mityngu w Madrycie, 21.26 m tydzień temu w Białymstoku - te dwa konkursy dały nadzieję, że na niespełna miesiąc przed startem mistrzostw świata w Tokio forma najlepszego obecnie polskiego kulomiota powoli idzie w kierunku szczytowej. W Chorzowie Bukowiecki po raz pierwszy w tym sezonie mógł się spotkać w jednym miejscu z niemal wszystkimi najlepszymi na świecie. Gdyby Diamentowa Liga odbywała się gdzieś poza Polską, zapewne nie dostałby tej szansy.

Dawniej Bukowiecki dość często występował w tych elitarnych zawodach, wtedy regularnie pchał gdzieś w okolice 21,5 - 22 metry, a i jednak poziom na świecie był nieco niższy niż teraz. W 10-osobowej stawce uczestników zmagań na Stadionie Śląskim było aż siedmiu takich, którzy w tym roku posyłali kulę już poza linię 22. metra. A Nowozelandczyk Tom Walsh i Włoch Zane Weir - zaledwie o 11 i 16 cm bliżej. Na tym tle niezły przecież wynik Polaka z Podlasia i tak wyglądał dość blado.

To też świadczy jednak o różnicy poziomów. Po raz ostatni w Diamentowej Lidze poza Polską 28-latek wystąpił w 2022 roku, jeszcze przed mistrzostwami świata w Eugene. Wtedy w Rzymie zajął trzecie miejsce (21.18 m), zresztą na Stadio Olimpico odniósł swój jedyny triumf w tym cyklu (2019). Teraz od niego wrócił po blisko roku, bo tyle minęło od ostatniego występu w memoriale Kamili Skolimowskiej.

Diamentowa Liga. Konrad Bukowiecki kontra światowa czołówka w Chorzowie

Znów jednak mentalnie coś w głowie Konrada Bukowieckiego zawiodło. Jak w marcu w Apeldoorn i Nankinie, gdy miał walczyć o medale w mistrzostwach Europy i świata. Zaczął od niby dobrego pchnięcia w środek sektora, ale słabego. Na 19.32 m. I później nie było lepiej, więc palił już te próby.

Leonardo Fabbri BEN STANSALL AFP

Ponieważ w zawodach wystąpiło 10 kulomiotów, a nie ośmiu, dwóch po trzech kolejkach musiało odpaść. Był w tym gronie oczywiście Polak, ale i Weir (20.19 m). Ósmy Steen uzyskał w tych trzech seriach 20.82 m, on miał więc kolejne próby.

A rywalizacja o triumf toczyła się za linią 22. metra. Najpierw kulę posłał tam Leonardo Fabbri (22.10 m), później przebił go Payton Otterdahl (22.28 m). Za nimi zaś wciąż pozostawał Joe Kovacs, dwukrotny mistrz świata, który ma jeszcze niewielkie szanse na występ w Tokio. W Chorzowie w pierwszej serii pchnął na 21.82 m - to dało mu trzecie miejsce po piątej serii. A tych trzech walczyło jeszcze w ostatniej serii.

W niej Otterdahl uzyskał podobny wynik, ale wypadł z koła. Fabbri popsuł rzut kompletnie. Został więc Kovacs, musiał poprawić się o 47 cm - wówczas wygrałby zawody w Chorzowie. To mu się jednak nie udało.

Natalia i Konrad Bukowieccy na Gali Mistrzów Sportu VIPHOTO East News

Konrad Bukowiecki: Mam nadzieję, że z kostką jest ok i szybko wrócę do zdrowia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport