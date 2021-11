Został mimo spadku. Obudzi uśpiony talent?

Swego czasu Oskar Bober uchodził za jeden z większych talentów. Jako 19-latek odjechał on obiecujący sezon w Orle Łódź, notując średnią ponad 1,6 punktu na bieg. Okazję wykorzystała Betard Sparta Wrocław, ściągając zawodnika do siebie. Dla Bobera nic dobrego z tego nie wyszło, bo jego kariera wyraźnie wyhamowała. Do bardziej regularnej jazdy żużlowiec wrócił latach 2018-2019, lecz w 2020 roku pojawił się on tylko w jedynym wyścigu w barwach Motoru Lublin.

Mimo tego zawodnik otrzymał w 2021 roku szansę od Unii Tarnów, gdyż mógł być zastępstwem nie tylko dla polskich seniorów, ale i na pozycji U-24. Ostatecznie Bober wziął udział w pięciu meczach, osiągając średnią 1,35 punktu na bieg. Rok był dla niego trochę pechowy, bo przed rozpoczęciem zmagań złamał on rękę. Kontuzja wykluczyła go z treningów na kilka tygodni.

Reklama

W dniu jego 24. urodzin Unia ogłosiła, że żużlowiec zostaje w klubie na kolejny sezon. To trzeci potwierdzony transfer przez nowego członka 2. Ligi Żużlowej. Wcześniej z klubem związali się Kenneth Hansen oraz Piotr Pióro. Nieoficjalnie z drużyną łączy także Przemysława Liszkę. Na razie zatem skład Unii nie powala na kolana i raczej nie zanosi się, by w 2022 roku tarnowianie bili się o awans.