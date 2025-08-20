Kochanowski zapytany o udział w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskakująca odpowiedź

"Taniec z Gwiazdami" stał się w ostatnim czasie na nowo popularny - wszystko dzięki zapraszaniu gwiazd, które na ekranach telewizorów chcieliby zobaczyć również młodsi widzowie. Nie braknie w nim również sportowców - w poprzedniej edycji wystąpił m.in. znany koszykarz, Cezary Trybański.

Jakub Kochanowski zapytany o "Taniec z Gwiazdami"

Polscy siatkarze zaliczali już przygody z programami rozrywkowymi. Najbardziej znanym przykładem takiego działania były pląsy na parkiecie w wykonaniu Łukasza Kadziewicza. Były reprezentant Polski otworzył sobie nimi później drogę do medialnej kariery - dziś jest m.in. prowadzącym "Pytania na śniadanie".

Czy jego drogą pójdą młodsi koledzy? Z pewnością chcieliby to wiedzieć niektórzy z fanów siatkówki. Jakub Kochanowski dostał pytanie o uczestnictwo w "Tańcu z Gwiazdami" podczas zorganizowanej przez siebie sesji pytań i odpowiedzi.

Jakub Kochanowski kategorycznie odpowiedział

Odpowiedź Kochanowskiego mogła niektórych zaskoczyć. Była jasna i kategoryczna. "Nigdy nie wystąpię w żadnym programie rozrywkowym w TV" - zapewniał siatkarz. Zdaje się, że to jego ostatnie słowo w tym temacie, ale trudno też powiedzieć, co przyniesie przyszłość, szczególnie po zakończeniu kariery.

Póki co Kochanowski może być z siebie dumny. Został wybrany MVP Ligi Narodów, a teraz wraz z kolegami przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw świata, które odbędą się we wrześniu na Filipinach.

