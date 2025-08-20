Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kochanowski zapytany o udział w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskakująca odpowiedź

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Jakub Kochanowski zorganizował sesję pytań i odpowiedzi. W pewnym momencie jeden z fanów postanowił zapytać o udział siatkarza w programie "Taniec z Gwiazdami". Nie byłby to pierwszy raz, gdy jakiś słynny siatkarz starałby się wygrać główną nagrodę w tym show. Odpowiedź Kochanowskiego mogła jednak niektórych zaskoczyć. Była bardzo kategoryczna.

Jakub Kochanowski
Jakub KochanowskiMateusz BireckiAFP

"Taniec z Gwiazdami" stał się w ostatnim czasie na nowo popularny - wszystko dzięki zapraszaniu gwiazd, które na ekranach telewizorów chcieliby zobaczyć również młodsi widzowie. Nie braknie w nim również sportowców - w poprzedniej edycji wystąpił m.in. znany koszykarz, Cezary Trybański.

Jakub Kochanowski zapytany o "Taniec z Gwiazdami"

Polscy siatkarze zaliczali już przygody z programami rozrywkowymi. Najbardziej znanym przykładem takiego działania były pląsy na parkiecie w wykonaniu Łukasza Kadziewicza. Były reprezentant Polski otworzył sobie nimi później drogę do medialnej kariery - dziś jest m.in. prowadzącym "Pytania na śniadanie".

Jakub Kochanowski: Z tym mamy największy problemPolsat SportPolsat Sport

Czy jego drogą pójdą młodsi koledzy? Z pewnością chcieliby to wiedzieć niektórzy z fanów siatkówki. Jakub Kochanowski dostał pytanie o uczestnictwo w "Tańcu z Gwiazdami" podczas zorganizowanej przez siebie sesji pytań i odpowiedzi.

Jakub Kochanowski kategorycznie odpowiedział

Odpowiedź Kochanowskiego mogła niektórych zaskoczyć. Była jasna i kategoryczna. "Nigdy nie wystąpię w żadnym programie rozrywkowym w TV" - zapewniał siatkarz. Zdaje się, że to jego ostatnie słowo w tym temacie, ale trudno też powiedzieć, co przyniesie przyszłość, szczególnie po zakończeniu kariery.

Póki co Kochanowski może być z siebie dumny. Został wybrany MVP Ligi Narodów, a teraz wraz z kolegami przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw świata, które odbędą się we wrześniu na Filipinach.

Młody mężczyzna z zarostem leży na łóżku, patrząc bezpośrednio w kamerę z uniesioną brwią i lekkim grymasem na twarzy. Na zdjęciu widoczny jest napis informujący, że nigdy nie wystąpi w żadnym programie rozrywkowym w TV oraz pytanie od fana dotyczące u...
Jakub Kochanowski odpowiedział na pytanie o "Taniec z Gwiazdami"Instagram/kuba_kochanESP/Instagram

Reprezentanci Polski w siatkówce - Tomasz Fornal oraz Jakub Kochanowski
Reprezentanci Polski w siatkówce - Tomasz Fornal oraz Jakub KochanowskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Natalia KOLESNIKOVA / AFPAFP
Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu, jeden z numerem 15 stojący przodem, drugi z numerem 9 z napisem Leon na plecach stojący tyłem, w tle siatka oraz zapełnione trybuny.
Jakub Kochanowski i Wilfredo LeonOliwia DomanskaEast News
