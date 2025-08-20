W ostatnim czasie nie dzieje się najlepiej w siatkarskim Radomiu. Spadek Pierrot Czarnych z PlusLigi, który nastąpił po sezonie 2023/2024, okazał się najmniejszym problemem zasłużonego klubu. Dwukrotni medaliści mistrzostw Polski znaleźli się nad przepaścią z powodu kiepskiej sytuacji finansowej. Co rusz zmieniali się prezesi, lecz żaden z nich nie wytrwał długo na swoim stanowisku. Nic nie byli w stanie zrobić nawet Paweł Zagumny czy Wojciech Żaliński. Ubolewał nad tym zwłaszcza drugi z panów. Dla 37-latka Czarni to więcej niż zwykła drużyna.

Siatkarze, pomimo przeciwności losu, i tak spisywali się powyżej oczekiwań. Najlepszy na to dowód? Poprzednia edycja Pucharu Polski. Pierrot Czarni dotarli aż do ćwierćfinału. Dopiero w nim uznali wyższość późniejszych triumfatorów z Jastrzębia-Zdroju. Kibice pewnie liczyli na powtórkę w nadchodzących zmaganiach. Muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Ekipa z województwa mazowieckiego zrezygnowała z walki o trofeum, o czym poinformował "cozadzien.pl".

Czarni Radom nie zagrają w Pucharze Polski. Ale występ w lidze niezagrożony, już ogłaszają

"W Czarnych Radom sytuacja zaczyna się stabilizować. Miasto przejęło już 75 procent akcji WKS Czarni Radom S.A. Jeszcze niedawno jednak przyszłość klubu stała pod znakiem zapytania. Efektem zamieszania jest brak zgłoszenia do Pucharu Polski - w tym sezonie radomianie nie wezmą udziału w walce o krajowe trofeum" - napisano w artykule na wspomnianym wyżej portalu.

Kibice w tym tygodniu dostali też dobre wieści. W środę pojawił się ważny wpis w mediach społecznościowych zasłużonego ośrodka. "Klub WKS Czarni Radom S.A. otrzymał licencję z prawem do uczestnictwa w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn Polskiego Związku Piłki Siatkowej w sezonie 2025/2026. Niemożliwe stało się możliwe! Trenujemy każdego dnia, by móc dawać Wam radość z naszej gry na parkiecie. Już niedługo pojawi się komunikat o zakupie karnetów - bądźcie czujni" - przekazali zadowoleni działacze. Wreszcie powiało więc optymizmem.

Tomasz Fornal: Nie przyjmowaliśmy wersji, że coś tu się może stać, ale trochę pokory warto mieć Polsat Sport Polsat Sport

Wojciech Żaliński (z numerem 6) w barwach Czarnych Radom Tomasz Kudala/REPORTER East News

Siatkarze Czarnych Radom z 2019 roku Piotr Dziurman/REPORTER East News

Siatkówka materiały prasowe