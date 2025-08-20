Polacy szykują się do Eurobasketu, a Gortat ze szpilą. "Siedzimy i się śmiejmy"

Zaledwie kilka dni pozostało do rozpoczęcia Eurobasketu 2025, którego mecze rozgrywane będą w Polsce, Litwie, Finlandii i na Cyprze. Biało-czerwoni swoje spotkania rozgrywać będą oczywiście przed swoją publicznością, w katowickim Spodku, jednak zainteresowanie imprezą w naszym kraju z pewnością nie jest tak wielkie, jak mogliby oczekiwać organizatorzy.

Na tydzień przed startem zawodów, wyprzedano wejściówki na spotkania Polska - Słowenia (28 sierpnia) oraz Polska - Izrael (30 sierpnia), a bilety na kolejne spotkania cały czas są dostępne i to w sporych ilościach. Temat ten poruszony został na platformie "X", gdzie internauci postanowili skupić się na promocji wydarzenia, m.in. w naszym kraju, co z pewnością przyczyniło się do takiego, a nie innego zainteresowania meczami. Głos postanowił zabrać również Marcin Gortat.

Dni do startu Eurobasketu. Marcin Gortat nie gryzł się z język, dosadny komentarz

Jeden z internautów postanowił zapytać, jak inni oceniają promocję Eurobasketu. Koszykarz szybko odpowiedział. - Mówiliśmy o tym już w maju i czerwcu w lipcu machnęliśmy ręką…. A teraz siedzimy i się śmiejmy (pis. oryg.) - napisał dosadnie były reprezentant Polski.

To nie pierwszy raz, kiedy "Polish Hammer" wypowiada się w podobnym tonie, mówiąc o koszykówce w naszym kraju. Podczas niedawnej rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim, również postanowił wbić sporą szpilę w osoby zarządzające koszykówką w naszym kraju.

- Polska koszykówka nie wiem, czy stanęła w miejscu, czy odjechała Europie już 20 lat temu. Nie mamy odpowiednika Tomka Fornala, a Sochan nie jest wytworem polskiej koszykówki - wypalił wtedy.

Reprezentacja Polski zmierzy się w Spodku również z Islandią (31 sierpnia), z Francją (2 września) oraz Belgią (4 września). Katowicki obiekt będzie także areną walk wszystkich meczów grupy D. Otwarcie Eurobasketu już 27 sierpnia - kiedy to Wielka Brytania zmierzy się z Litwą.

Reprezentacja Polski zmaga się z kłopotami Michal Dubiel/REPORTER East News

Marcin Gortat Adrian Slazok/REPORTER East News

Jeremy Sochan podczas hymnu Jarek Praszkiewicz PAP