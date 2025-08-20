Sytuacja reprezentacji Polski nie rysuje się obecnie najlepiej. Po wielu zawirowaniach wokół "Biało-czerwonych", doszło do zmiany na stanowisku selekcjonera kadry narodowej. Funkcję tę przejął Jan Urban, którego pierwszy poważny sprawdzian czeka już na samym starcie przygody w roli "sternika" drużyny narodowej.

4 września reprezentacja Polski zmierzy się bowiem z Holandią, a to w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. "Oranje" są zdecydowanym faworytem do wygrania grupy kwalifikacyjnej, co tylko podkreślili poprzez triumfy we wszystkich rozegranych dotychczas meczach.

Polacy natomiast znajdują się na 3. pozycji w grupie. Niestety czerwcowa porażka z Finami dość mocno skomplikowała sytuację naszej kadry. Urban wnosi jednak światełko nadziei na możliwość odmiany losów "Biało-czerwonych", choć wciąż nie możemy być pewni jaki futbol "zaserwuje" nam nowy selekcjoner reprezentacji. Sam zainteresowany postanowił jednak uchylić niego rąbek tajemnicy w tej kwestii.

Tak będzie grała reprezentacja Polski. Jasna deklaracja ze strony Urbana

W wywiadzie dla portalu "TVP Sport" nowy selekcjoner został zapytany o wymarzony styl gry kadry narodowej. Przyznał, iż w idealnym świecie chciałby, aby jego podopieczni "grali jak Barcelona". Te słowa skwitował jednak śmiechem.

Chwilę później Urban wytłumaczył, iż jego preferowanym stylem gry drużyny jest piłka techniczna. Podkreślił, iż lubi czuć kontrolę nad przebiegiem meczu, nawet mimo braków kreacji wielu okazji bramkowych. Jego zdaniem możliwość "dominowania piłką" nie tylko jest o wiele przyjemniejsza dla oczu kibiców, ale też daje duże możliwości rozwoju zawodnikom, którzy w ten sposób mogą nabrać większego obycia z piłką, niż miałoby to miejsce w przypadku bardziej bezpośredniej gry na bramkę przeciwnika.

Z dalszej części wypowiedzi Urbana możemy dowiedzieć się również co nieco na temat tego, z jakim nastawieniem podchodzi on do zbliżającego się starcia z Holendrami.

Chciałbym, żeby Holandia się wkurzała. Bardzo wymagający przeciwnik, faworyt spotkania z nami. Jeśli jesteś w stanie takiej drużynie, jak Holandia czy Hiszpania przez jakiś czas zabrać piłkę, to oni w takich sytuacjach czują się bardzo niekomfortowo, bo to oni są tymi, którzy chcą dominować

Oczywiście takie podejście wiąże się z dużym ryzykiem, szczególnie w przypadku spotkania z tak silnym rywalami. Urban zdaje sobie z tego sprawę, jednak w jego przekonaniu "ukrycie się za autobusem" byłoby równoznaczne ze schowaniem głowy w piasek oraz czekaniem na jak najniższy wymiar kary. Mocno defensywna gra nie pozwoli także na rozwój piłkarzy, którzy przy tego typu nastawieniu nie są w stanie zaprezentować choćby najmniejszych przejawów swojego potencjału. Oczywiście gra defensywna to również ważny aspekt piłki nożnej, lecz "to nie będzie zbyt wielkie doświadczenie wyniesione z takiego spotkania".

Słowa Jana Urbana pozwalają wysnuć jeden konkretny wniosek - nowy selekcjoner reprezentacji będzie walczył o to, aby jego podopieczni nie wychodzili na zbliżające się spotkanie z Holendrami w mentalności tkwienia w ciągłej defensywie. Czy jednak to założenie uda się spełnić w starciu z tak trudnym rywalem? Tego dowiemy się już 4 września o godzinie 20:45, kiedy to Polacy zagrają wyjazdowe spotkanie z Holendrami. W nim to zapewne bardzo pomógłby powrót Roberta Lewandowskiego, lecz ten scenariusz wciąż jest mocno niepewny, głównie ze względu uraz, którego polski napastnik nabawił się jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Jan Urban Adam Burakowski East News

Reprezentacja Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Lukasz Gdak East News

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports