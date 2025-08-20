Tajemniczy wpis byłego trenera Williams. Chodzi o Świątek, werdykt wydany

W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu Iga Świątek pokonała Jasmine Paolini 7:5, 6:4 w finale WTA 1000 Cincinnati, zgarniając pierwszy w karierze puchar tego turnieju. Tuż po wywiadach i ceremonii wręczenia nagród wspólnie z Carlosem Alcarazem zasiadła w samolocie, aby polecieć do Nowego Jorku.

Tam wzięła udział w rywalizacji mikstów US Open. Nasza rodaczka występuje w parze z Casperem Ruudem. Zgodnie z wynikami losowania pierwszej rundzie Polka i Duńczyk trafili na duet Madison Keys/Frances Tiafoe, który pokonali 4:1, 4:2 (do półfinału włącznie mecze miksta są rozgrywane do 4 wygranych gemów w secie, nie ma gry na przewagi).

Świątek wróci na fotel liderki? Były trener Williams nie ma wątpliwości

Dosłownie kilka minut po triumfie Świątek i Ruud walczyli o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanęli Caty McNally oraz Lorenzo Musetti. Jak poszło polsko-duńskiemu duetowi? "W początkowej fazie piątego rozdania obserwowaliśmy kapitalną grę w wykonaniu raszynianki. Po świetnym minięciu po przekątnej, pojawiły się trzy break pointy z rzędu dla Polki i Norwega. Przy ostatniej szansie duet z naszą reprezentantką znakomicie współpracował i finalnie doszło do przełamania. Przy stanie 3:2 Ruud serwował po awans do półfinału. Zawodnik ze Skandynawii wykonał swoje zadanie, zgarniając trzy akcje z rzędu od stanu 15-30. Razem ze Świątek pokonali parę McNally/Musetti 4:1, 4:2" - opisywał Mateusz Stańczyk z Interii Sport.

W ten sposób Iga Świątek w zaledwie kilkadziesiąt godzin wygrała trzy mecze. W półfinale miksta 24-latka i Ruud zmierzą się z parą Jessica Pegula/Jack Draper. Tegoroczne lato w wykonaniu polskiej tenisistki jest kapitalne. Oprócz triumfu w Cincinnati dołożyła historyczne zwycięstwo na Wimbledonie. Wszystko to sprawiło, że Świątek wróciła na pozycję wiceliderki rankingu WTA.

Obecnie do Aryny Sablenki traci 3292 punkty. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku uda jej się wyprzedzić Białorusinkę. Imponującą dyspozycję naszej zawodniczki w mediach społecznościowych podsumował Rick Macci, zdaniem którego niebawem Polka wróci na tron.

Zmagania w głównej fazie US Open rozpoczną się 24 sierpnia. Iga Świątek będzie bronić 430 punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkań Polki w Interii Sport.

