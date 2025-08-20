To zrobiła Raducanu po przegranej. Kamery wszystko nagrały, jest afera

Turniej miksta na tegorocznym US Open odbywa się na innych zasadach niż dotychczas. Wybranych do niego zostało 16 par. Osiem zostało wyłonionych na podstawie połączonych rankingów singlowych, a pozostałe otrzymały dzikie karty. Organizatorzy chcieli, aby udział w turnieju wzięło jak najwięcej gwiazd. Dlatego na kortach obserwujemy m.in. Igę Świątek (w parze z Casperem Ruudem) czy też Carlosa Alcaraza.

Polka i Norweg awansowali do półfinału. Ta sztuka nie udała się Hiszpanowi, który przystąpił do zmagań w Nowym Jorku w duecie z Emmą Raducanu. Hiszpan i Brytyjka ulegli już w pierwszej rudzie parze rozstawionej z numerem "1" Jack Draper - Jessica Pegula 2:4, 2:4.

To zrobiła Raducanu po przegranej w US Open. Lawina komentarzy, kibice szukają drugiego dna

Uwagę kibiców i mediów przykuł gest Raducanu względem Drapera. Zawodnicy tuż po meczu podeszli pod siatkę, aby podziękować sobie za sportową rywalizację. Z reguły wtedy się przytulają. Tym razem zrobili to wszyscy poza... Brytyjczykami. Raducanu i Draper tylko przelotnie podali sobie dłoń, choć Brytyjczyk liczył na coś więcej. O sprawie napisał m.in. "Hindustan Times", który podkreślił, że kibice natychmiast zaczęli szukać drugiego dna takiego zachowania.

Brytyjski "Daily Mail" przytoczył słowa Drapera sprzed kilku tygodni na temat wyboru partnerki na US Open. Najlepszy obecnie tenisista w Wielkiej Brytanii przyznał, że "przegapił okazję do współpracy z Emmą". - Ktoś mądry mi kiedyś powiedział, że należy znaleźć najlepszego partnera do takiego turnieju i Emma to właśnie zrobiła wybierając Carlosa - dodał i podkreślił, że nie ma o to żalu do swojej rodaczki.

Tak więc nie są znane powody zachowania Raducanu. Kibice spekulują, że mogło chodzić o zbyt agresywne serwisy Drapera w trakcie spotkania. - Potrafił serwować przeciwko Emmie niesamowicie szybko i można było się bać o to, że złamie jej nadgarstek - napisał jeden z fanów.

Turniej mikstowy US Open trwa. W nocy ze środy na czwartek odbędą się półfinały i finał. Mecze Świątek i Ruuda będziemy relacjonować na żywo na portalu Interia Sport.

